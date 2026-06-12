Kaptenens galna final - först på 70 år

Jordan Staal skrev in sig i en exklusiv skara i natt. Foto: Bildbyrån.

Natten mellan söndag och måndag kan Carolina Hurricanes säkra sin andra Stanley Cup-titel - den första på 20 år. Senast "Canes" tog hem pokalen återfanns Eric Staal i laget. Nu håller hans lillebror på att upprepa den bedriften.

Och man kan inte direkt anklaga för att vara lagkapten Jordan Staal för att vara en i mängden i laget.

Han har nämligen gjort mål i samtliga fem finalmatcher. Totalt har det blivit sex mål i finalserien efter att han dessförinnan hade gjort två mål på 13 matcher i slutspelet. Han blev i natt dessutom den första spelaren på 70 år (!) att göra mål i de fem första matcherna i en finalserie. Jean Beliveau (1956), Maurice Richard (1951) och Cyclone Taylor (1918) är de enda som lyckats med bedriften innan Staal skrev in sig i den exklusiva skaran i natt.

Den senaste som gjorde mål i fem raka finalmatchern var Yvon Cournoyer som gjorde mål matcherna två till sex 1973 - alltså för 53 år sedan.

Kan skriva ny historia

Staal kan också bli historisk på ett sätt till. Det har nämligen fått 17 år sedan han vann sin första och hittills enda Stanley Cup-titel - och ingen i Stanley Cup-historien har haft så lång väntan mellan sin första och andra Stanley Cup-vinst.

Carolina är efter nattens 4-2-seger bara en seger ifrån Stanley Cup-titeln. Förutom Staal var det Andrei Svetjnikov och Sebastian Aho som nätade för Hurricanes del. Lagets två stjärnor hade tillsammans bara gjort ett mål i finalserien, men i natt slog Svetjnikov till två gånger och Aho gjorde ett mål.

– Det är en bra genomförd match av Carolina. Vegas kommer ut bäst första tio, men sen blir deras utvisningar kostsamma. Svetjnikov gör ju sina mål i powerplay, säger Mattias Norström i Viaplay.

Vegas båda mål gjordes av Pavel Dorfeyev, som inför finalserien hade varit stekhet men som gått mållös från de fem första matcherna i serien.