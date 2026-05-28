När Vegas Golden Knights sparkade Bruce Cassidy och ersatte honom med John Tortorella sent under grundserien höjde många på ögonbrynen. Nu är Vegas klart för Stanley Cup-final – och Tortorella har chansen att skriva in sig i NHL-historien.

John Tortorella. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Det såg ut som ett desperat drag när Vegas Golden Knights valde att sparka Bruce Cassidy sent under grundserien och i stället plocka in John Tortorella bakom bänken.

Men beslutet har gett omedelbar effekt.

Efter att ha svept Colorado Avalanche i Western Conference-finalen är Vegas nu klart för Stanley Cup-final. Tortorella kan därmed bli den åttonde tränaren i NHL:s historia att vinna Stanley Cup efter att ha tagit över ett lag mitt under säsongen.

Vegas gjorde tränarbytet efter en svag period i mars där laget förlorade sex av sju matcher. Under Tortorella avslutade Golden Knights grundserien med raden 7–0–1 och har därefter dominerat i slutspelet med ett facit på tolv vinster på 16 matcher.

– De vet hur man vinner, sade Tortorella efter avancemanget till finalen och hyllade lagets stabilitet och enkelhet i spelet.

John Tortorella kan bli åttinde tränare att lyckas

Den senaste tränaren som lyckades vinna Stanley Cup efter att ha tagit över under pågående säsong var Craig Berube, som ledde St. Louis Blues till klubbens första titel 2019. Även profiler som Mike Sullivan i Pittsburgh Penguins och Darryl Sutter i Los Angeles Kings har tidigare lyckats med bedriften.

Historiskt är det dock ovanligt. Under hela 1900-talet inträffade det bara två gånger i NHL. På senare år har det blivit betydligt vanligare – och nu är Tortorella nästa tränare med chansen att fullborda den osannolika resan.

Om Vegas lyckas vinna Stanley Cup blir det klubbens andra mästerskap – och ännu ett bevis på att ett sent tränarbyte ibland kan förändra allt.

Fakta: Tränarna som tagit över under säsongen – och vunnit Stanley Cup