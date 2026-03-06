Patrik Allvin fortsätter att storstäda i Vancouver Canucks. Nu står det klart att VM-hjälten Conor Garland lämnar klubben – för spel i Columbus Blue Jackets.

Conor Garland lämnar Vancouver för Columbus.

Foto: Bob Frid-Imagn Images.

Vancouver har som alla vet en extremt jobbig säsong. Många stora namn har lämnat klubben under vintern, däribland superstjärnan Quinn Hughes. Nu står det också klart att även Conor Garland flyttar vidare vid deadline day. Forwarden har blivit trejdad mot två draftval. En andrarunda 2028 och en tredjerunda 2026.

Den här säsongen har det blivit 26 poäng på 50 matcher för forwarden. Förra året gjorde han karriärens bästa säsong med 50 poäng på 81 matcher för Canucks. Samtidigt var han även med och vann VM-guld med USA i Stockholm under vårkanten. Då var han också tungan på vågen med tio poäng på lika många matcher.

Totalt blev det drygt fyra och en halv säsonger i Vancouver.

— Vi uppskattar verkligen allt som Conor har gjort för hockeyklubben och vill tacka honom för hans fem år i Vancouver. En spelmotor och stark tävlingsmänniska, han var en viktig bidragsgivare på isen. Att samla in ytterligare två draftval ligger helt i linje med vår vision framåt och kommer att hjälpa oss i vår ombyggnadsprocess, säger Patrik Allvin i ett pressmeddelande.

Conor Garland har tidigare även gjort två säsonger för Arizona Coyotes i NHL. Columbus blir nu hans tredje klubb i karriären. Det nuvarande kontraktet sträcker till 2032 och har en lönetaksträff på 4,95 miljoner dollar per säsong.

