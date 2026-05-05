Jesper Wallstedt släppte in åtta mål i match ett mot Colorado. Nu petas han till förmån för Filip Gustavsson.

– Båda våra målvakter är väldigt bra, säger coachen John Hynes.

Minnesota valde att gå med Jesper Wallstedt som förstemålvakt i slutspelet, medan Filip Gustavsson fått följa slutspelet från bänken. Men i natt väljer Minnesotacoachen John Hynes att byta målvakt. Detta efter att Wallstedt släppt åtta puckar förbi sig på 42 skott i 9-6-förlusten i match ett mot Colorado i förrgår.

– Varje gång du fattar ett beslut väger du in flera olika aspekter. Vi har haft två väldigt bra målvakter hela året och ”Gus” har spelat bra för oss. Vi har förtroende för båda våra målvakter. Båda är väldigt bra och har spelat väldigt bra. Båda kan vinna matcher för oss. Det här är en bra möjlighet för oss att ställa ”Gus” i kassen. Han är hungrig, säger Hynes på en pressträff.

Filip Gustavsson får chansen

Hynes väger också in att Wallstedt stått sju raka matcher.

– Han har tagit den stora arbetsbördan i det här slutspelet, och nu är det snabbt dags för en ny match.

Filip Gustavsson står i natt sina första minuter i årets slutspel. Wallstedt stod samtliga matcher i den första rundan mot Dallas och imponerade då stort. Gustavsson var dock Wilds förstekeeper ifjol, då med Marc-André Fleury som backup. I grundserien var Gustavsson den tydlige förstemålvakten, med ungefär 1000 minuters mer speltid än rookien Wallstedt.

