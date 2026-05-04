Colorado Avalanche och Minnesota Wild är två av NHL:s mest stjärnspäckade lag. I natt drabbade de samman i match ett – och då slutade det 9-6.

— Om man hade skrivit det där i ett manus, då vet jag inte hur man ens gör. Jag kan inte förklara det, säger Colorados tränare Jared Bednar på presskonferensen.

Det är ett riktigt tungviktsmöte i väst där Colorado och Minnesota nu går upp mot varandra. De båda övertygade i första rundan och tog sig vidare efter seger mot LA Kings respektive Dallas.

När de nu ställdes mot varandra i match ett ballade det ur totalt.

Slutsiffrorna skrevs till 9-6 efter en fullständigt galen match. Redan efter den första perioden stod det 3-2 sedan bland annat Marcus Johansson gjort mål. Efter två spelade perioder hade vi ställningen 5-5 och i den tredje perioden gick sedan Colorado ifrån till 7-6. Till slut kunde de också stänga matchen med två mål ytterligare, varav det sista i tom kasse.

Devon Toews var den poängbästa spelaren med 1+3 samtidigt som Martin Necas, Nathan MacKinnon, Cale Makar och Quinn Hughes hade tre poäng vardera. Framför allt i Colorado var det ett utspritt poänggörande där blott fem spelare lämnade isen ut att noteras för en poäng.

Jesper Wallstedt gjorde 34 räddningar men var alltså ändå tvungen att släppa åtta puckar förbi sig.