Jesper Vikman trejdas till Washington Capitals. Den 23-åriga svensken har gjort tre säsonger i Vegas Golden Knights organisation.

Jesper Vikman under en träningsmatch med Vegas Golden Knights.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images.

Nic Dowd trejdas till Vegas från Washington. Då blir svenske Jesper Vikman en del av bytet. Målvakten har gjort 41 AHL- och 57 ECHL-matcher under sin tid i Vegas organisation. Nu blir han, tillsammans med ett val i tredje rundan 2027 och ett i fjärde rundan 2029, en del av bytet mot Dowd.

I Vegas har han suttit i en tuff situation där Carl Lindbom har växt fram till Golden Knights stora framtidshopp på målvaktssidan. Det här gör nu att han kommer till en klubb med betydligt sämre bredd på målvaktssidan. Inte minst om vi kollar bland framtidsnamnen.

Jesper Vikman trejdad till Washington

Det återstår nu att se om den här trejden kan ge Jesper Vikman en NHL-debut så småningom. I Washington är det just nu Charlie Lindgren och Logan Thompson som är målvaktsparet.

Under sina år i Sverige spelade målvakten för AIK innan han valde att ta steget till Vancouver Giants i WHL under sitt sista juniorår. Under karriären har det också blivit sex framträdanden för juniorlandslagen. Han var också uttagen till JVM:et som blev avbrutet på grund av Corona-pandemin.

Nic Dowd har gjort åtta raka säsonger i Capitals och har varit assisterande lagkapten de senaste två säsongerna. I år har det blivit 16 poäng på 55 matcher för centern.

Source: Jesper Vikman @ Elite Prospects