Petades under OS – nu öser Bratt in poäng i NHL

Jesper Bratt blev oväntat åsidosatt under OS i Milano förra månaden.

Sedan återkomsten till NHL har Bratt däremot gjort succé med sju poäng på sex matcher.

Jesper Bratt har fått fart på spelet i New Jersey Devils efter OS. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under OS i Milano blev det väldigt uppmärksammat att förbundskapten Sam Hallam satte minst en stjärna åt sidan i varenda match. Först var det Filip Forsberg som var utanför laget men han kom sedan in och fick spela mer under den andra matchen mot Finland. Därefter var det i stället Jesper Bratt som hamnade ute i kylan. Bratt bänkades i hela matchen mot Slovakien och var sedan helt utanför truppen i åttondelsfinalen mot Lettland. Han var sedan tillbaka i laget till kvartsfinalen mot USA men satt på bänken nästan hela matchen innan han fick komma in och spela 6:25 minuter under slutet av kvarten, som Sverige förlorade med 2-1.

Efter att ha återvänt till New Jersey Devils för spel i NHL igen har Jesper Bratt dock visat upp en fin form. Inför nattens rivalmöte med New York Rangers hade han gjort poäng i fyra av fem matcher efter OS. Mot Rangers lossnade produktionen ytterligare för Bratt.

Jesper Bratt och Jack Hughes hade show för Devils

Jesper Bratt sköt matchens första mål och gav Devils ledningen i den första perioden. Sedan noterades han även för två assist när Devils ryckte ifrån och vann matchen med 6-3. Bratt stod alltså för 1+2 och utsågs efteråt till en av matchens tre stjärnor. Han har nu totalt gjort sju poäng på sex matcher för Devils efter att ha kommit tillbaka från OS. Jesper Bratt står nu totalt noterad för 48 poäng på 63 matcher och går mot sin sämsta säsong på flera år efter att ha gjort 70+ poäng i fyra raka säsonger och 80+ poäng de senaste två åren.

Matchens stora gigant för New Jersey Devils i segern mot New York Rangers var däremot OS-guldhjälten Jack Hughes. 24-åringen har också haft en lite tyngre säsong produktionsmässigt jämfört med förväntningarna. Efter att ha skjutit OS-guldet till USA förra månaden hade Hughes stått för fem poäng på fem matcher – men fortfarande inte gjort mål för Devils. Under nattens match bröt han dock den sviten.

Hughes klev nämligen fram och sköt ett hattrick för Devils i 6-3-segern. Han adderade även en assist och stod alltså för totalt fyra poäng i vinsten och Hughes utsågs till matchens lirare.

New Jersey Devils – New York Rangers 6–3 (2-2,1-1,3-0)

New Jersey: Jack Hughes 3 (15), Jesper Bratt (14), Dawson Mercer (15), Nico Hischier (21).

New York: Will Borgen (5), Vladislav Gavrikov (12), Will Cuylle (16).

