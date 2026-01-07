Jegor Zamula stängdes av och bröt sitt avtal Pittsburgh Penguins. På tisdagen blev han klar för en ny klubb i form av Columbus Blue Jackets.

Jegor Zamula är klar för Columbus Blue Jackets. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Jegor Zamula har fått en ny klubbadress efter en stökig vecka.

På tisdagen skrev Columbus Blue Jackets ett ettårskontrakt med backen. Avtalet, som gäller för resten av säsongen 2025/26, har en lönetaksträff på en miljon dollar.

Värvningen kom mindre än en timme efter att Zamulas kontrakt med Pittsburgh Penguins hade hävts. Den 25-årige backen placerades på waivers av klubben på måndagen i syfte att avsluta kontraktet.

Detta skedde efter en märklig följetong för Zamula. Han inledde säsongen i Philadelphia Flyers och var ordinarie i laguppställningen under de första veckorna. I början av december placerades han dock på waivers, då han inte hade fått särskilt mycket speltid under veckorna dessförinnan. På nyårsafton trejdade Flyers den Tjeljabinsk-födde ryssen till Penguins i utbyte mot Philip Tomasino.

Jegor Zamula klar för Columbus Blue Jackets

Därefter stängdes Zamula av av Penguins för att han inte dykt upp hos klubbens AHL-lag, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, efter trejden. Det ledde till att klubben valde att göra sig av med hans kontrakt, som hade en cap hit på 1,7 miljoner dollar säsongen ut.

Zamula spelade senast en NHL-match den 7 december, då Flyers förlorade med 2–3 mot Colorado Avalanche. Han står noterad för +4 i plus/minus och snittade drygt 14 minuters istid per match. På 13 matcher för Flyers gjorde han en poäng – en assist den 20 oktober i en 5–2-seger mot Seattle Kraken.

På 168 NHL-matcher i grundserien har Zamula gjort åtta mål och 33 assist, totalt 41 poäng. I 130 AHL-matcher har han stått för fem mål och 51 assist, sammanlagt 56 poäng.

Source: Yegor Zamula @ Elite Prospects