På nyårsafton trejdades Jegor Zamula till Pittsburgh Penguins av Philadelphia Flyers. Under gårdagen stängdes han av utan lön efter att inte ha dykt upp hos farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL.

Pittsburgh Penguins stänger av backen Jegor Zamula efter att inte ha dykt upp efter att ha trejdats till organisationen. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Den ryske backen Jegor Zamula har hamnat i blåsväder.

Enligt flera rapporter har Pittsburgh Penguins stängt av 25-åringen efter att han inte dykt upp hos klubbens farmarlag i AHL, Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Ingen tycks veta var han har tagit vägen.

Zamula blev en del av Penguins organisation på nyårsafton, då han ingick i en rak bytesaffär där Philadelphia Flyers trejdade honom i utbyte mot forwarden Philip Tomasino.

Acquired earlier this week from #LetsGoFlyers, the Penguins #LetsGoPens have suspended defenseman Egor Zamula for failure to report to AHL Wilkes-Barre. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) January 4, 2026

Zamula befann sig redan i AHL med Flyers farmarlag Lehigh Valley Phantoms. Efter att ha passerat waivers tidigare i december hade den Tjeljabinsk-födde ryssen spelat tre matcher med Phantoms, där han noterades för två assist och en plus/minus-statistik på –3.

The Athletic rapporterar att Penguins är villiga att ge Zamula tid att dyka upp i AHL, men hittills ska de inte ha fått någon information om var backen har tagit vägen eller vad hans planer är.

Jegor Zamula avstängd av Pittsburgh Penguins

Den odraftade backen var en relativt stabil del av Flyers laguppställning under säsongens första veckor, men har varit petad vid ett flertal tillfällen de senaste månaderna. Senast han spelade en NHL-match var den 7 december, då Philadelphia föll med 2–3 mot Colorado Avalanche. Totalt har han snittat drygt 14 minuters istid per match. Zamula har hittills spelat 13 matcher den här säsongen och stod för en assist den 20 oktober, när Flyers besegrade Seattle Kraken med 5–2 på hemmaplan.

På 168 matcher i NHL:s grundserie har Zamula gjort åtta mål och 33 assist för totalt 41 poäng. I AHL har han stått för fem mål och 51 assist på 130 matcher, vilket ger 56 poäng.

Innan han blev proffs var Zamula en stabil back i Calgary Hitmen i Western Hockey League. Under säsongen 2018/19 noterades han för hela 56 poäng på 61 matcher. Han har även representerat sitt land vid flera tillfällen, bland annat när han var med och tog silver med Ryssland i JVM 2020. Där utsågs han till en av de tre bästa spelarna i sitt lag.

Source: Yegor Zamula @ Elite Prospects