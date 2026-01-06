Jegor Zamula dök aldrig upp hos Pittsburgh Penguins farmarlag efter att ha trejdats till klubben. I dag väntas den ryske backens kontrakt brytas – vilket gör att han går miste om motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor.

Jegor Zamula bryter kontraktet med Pittsburgh Penguins och blir free agent. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Det var på nyårsafton som Pittsburgh Penguins trejdade till sig Jegor Zamula från Philadelphia Flyers i utbyte för forwarden Philip Tomasino. Men när Penguins skickade den 25-årige backen till farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton i AHL valde han att inte dyka upp.

Det fick till följd att Penguins stängde av honom utan lön.

Nu tar historien en ny vändning.

Under måndagen sattes Zamula nämligen upp på waivers för att få sitt avtal med Penguins hävt. Det innebär att klubben släpper ryssen – och slipper betala de cirka 6,5 miljoner kronor som han skulle ha för resten av säsongen 2025/26.

Jegor Zamula bryter kontraktet med Pittsburgh Penguins

Jegor Zamula är inne på det andra året av ett avtal som har en lönetaksträff på 1,7 miljoner dollar. Den här säsongen låg hans totala lön på 1,9 miljoner dollar, varav en bonus på 500 000 dollar betalades ut inför säsongen. Det är alltså hälften av de återstående 1,4 miljonerna som han ger upp för att kunna få en nystart på annat håll.

Uppgifter gör gällande att det finns ett intresse för backen i NHL, men att klubbar avskräckts av hans lönetaksträff. Penguins hade inte för avsikt att matcha Zamula i NHL, utan såg honom som ett reservalternativ i AHL. Därför ska han ha varit ointresserad av att stanna i klubben.

Den odraftade backen var tidigare ett pålitligt inslag i Philadelphia Flyers laguppställning under säsongens första veckor, men hamnade sedan i onåd hos coachen Rick Tocchet och petades med jämna mellanrum. Senast han spelade en NHL-match var den 7 december, då Philadelphia föll med 2–3 mot Colorado Avalanche. Totalt har han snittat drygt 14 minuters istid per match. Zamula har hittills spelat 13 matcher den här säsongen och stod för en assist den 20 oktober, när Flyers besegrade Seattle Kraken med 5–2 på hemmaplan.

På 168 matcher i NHL:s grundserie har Zamula gjort åtta mål och 33 assist för totalt 41 poäng. I AHL har han stått för 56 poäng på 130 matcher.

Innan han blev proffs var Zamula en stabil back i Calgary Hitmen i juniorligan WHL. Under säsongen 2018/19 noterades han för hela 56 poäng på 61 matcher. Han har även representerat sitt land vid flera tillfällen, bland annat när han var med och tog silver med Ryssland i JVM 2020. Där utsågs han till en av de tre bästa spelarna i sitt lag.

