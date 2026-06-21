Seattle värvar lovande forward – Florida får två framtida draftval

Mackie Samoskevich trejdas från Florida Panthers till Seattle Kraken. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Mackie Samoskevich får en ny adress inför nästa NHL-säsong.

På söndagen meddelade Florida Panthers att klubben trejdat den 23-årige forwarden till Seattle Kraken. I utbyte får Panthers ett förstaval i NHL-draften 2026 samt ett villkorat andraval i draften 2027.

Samoskevich är restricted free agent efter att hans ettårskontrakt med Panthers löpt ut. Seattle behöver därför fortfarande komma överens om ett nytt avtal med amerikanen för att säkra hans medverkan kommande säsong.

Förstavalet som går till Florida tillhörde ursprungligen Tampa Bay Lightning. Valet hamnade hos Seattle i samband med en trevägstrejd i mars 2025 där Lightning bland annat fick Yanni Gourde och Oliver Bjorkstrand. Det villkorade andravalet 2027 blir det högsta av valen som tillhör Winnipeg Jets eller Columbus Blue Jackets.

Mackie Samoskevich klar för Seattle Kraken

Samoskevich valdes av Florida Panthers i den första rundan som 24:e spelare totalt i NHL-draften 2021. Efter att ha debuterat i NHL under säsongen 2023/24 etablerade han sig året därpå som en ordinarie spelare i Panthers laguppställning.

Under säsongen 2024/25 noterades han för 31 poäng och spelade dessutom fyra slutspelsmatcher när Panthers säkrade sin andra raka Stanley Cup-titel. Trots att Florida missade slutspelet den gångna säsongen fortsatte Samoskevich att producera offensivt. Han svarade för 12 mål och 20 assist, totalt 32 poäng, vilket var en poäng mer än säsongen dessförinnan.

Den tidigare Michigan-spelaren har hittills gjort 156 grundseriematcher i NHL och står noterad för 63 poäng, fördelat på 27 mål och 36 assist.

Florida fyller på med draftval

Trejden innebär att Florida Panthers nu sitter på två val i den första rundan av nästa helgs NHL-draft, samtidigt som klubben även har två val i den andra rundan 2027. Seattle har efter affären kvar sina egna val i den första rundan 2026 och den andra rundan 2027.

För Seattle innebär värvningen ett tillskott av en ung forward med offensiv potential, medan Florida stärker sin framtida draftkapital inför kommande år.