Skadan har pausat förhandlingarna mellan New Jersey Devils och Jacob Markström.

General managern Tom Fitzgerald är dock tydlig: han vill behålla den svenske stjärnmålvakten.

– Vi vill att han ska stanna så länge som möjligt, säger han till The Fourth Period.

Jacob Markström.

Foto: Chris O’Meara/AP/Alamy

Jacob Markström och New Jersey Devils jobbar på att hitta en lösning för en kontraktsförlängning för den svenske burväktaren.



Förhandlingarna mellan parterna är just nu på paus då Markström är skadad på vecka-till-vecka-basis, men general managern Tom Fitzgerald är tydlig med sina intentioner om att förlänga kontraktet som löper ut efter säsongen.



– Vi älskar Jacob och Amanda, hans fru, och vi vill att han ska stanna så länge som möjligt. Jag vet att känslorna är ömsesidiga. Hans agent och jag har haft bra kommunikation och samtal och bytt lite idéer kring ett nytt kontrakt, säger Fitzgerald till The Fourth Period.

Uppges ha fått förslag – med sänkt lön

I slutet av september uppgavs Devils ha skickat ett första erbjudande till Markström med en lönetaksträff på runt fem miljoner dollar, enligt insidern Kevin Weekes. Det förslaget innebär att Devils vill sänka svenskens lön, som den här säsongen ligger på sex miljoner dollar.



Enligt The Fourth Period är Markström ute efter mer än fem miljoner dollar i lönetaksträff i nästa kontrakt och parterna uppges återvända till förhandlingsbordet inom den närmaste framtiden.



– Faktum är att han är 35 år och snart blir 36 år. Det är lite annorlunda regler för spelare som är i den åldern eller äldre, säger Fitzgerald.



Jacob Markström har spelat tre matcher med Devils den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 84,5 procent. Förra säsongen, som var hans första i Devils, spelade han 49 matcher och noterades för en räddningsprocent på 90,0 procent samtidigt som han vann 26 matcher.