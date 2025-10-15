I måndags skadade sig den förmodade svenske OS-målvakten Jacob Markström.

Nu delar New Jersey Devils huvudtränare Sheldon Keefe en uppdatering i ämnet.

”Jag ser det som goda nyheter med tanke på vad som hände”, säger han enligt NHL.com.

Jacob Markström skadade sig i säsongsupptakten. Foto: Bildbyrån

Under måndagens med New Jersey Devils mot Columbus Blue Jackets skadade sig Jacob Markström. Då lät prognoserna kring den svenske stjärnmålvakten inte särskilt ljusa, inte minst om man ser tillbaka på vad New Jersey Devils-journalisten Daniel Amola delade i ämnet.

Markström rushed off the ice. Not super convincing that he was truly fine after being slow to get up…#NJDevils — Daniel Amoia (@daniel_amoia) October 14, 2025

Men på onsdagskvällen svensk tid kommer nu ett lättnadsbesked för alla som vill se Jacob Markström i OS i vår.

”Jag ser det som goda nyheter”

Huvudtränaren Sheldon Keefe delade nämligen på en pressträff under onsdagskvällen att målvakten blir borta i några veckor.

”Jag ser det som goda nyheter med tanke på vad som hände. Jag ser inte skadan som särskilt allvarlig men han kommer att behöva vara borta en tid”, säger han enligt Mike Morreale på NHL.com

Allt talar för att Jacob Markström blir antingen första- eller andraval i målet när Sam Hallam ska formera sitt OS-lag i Milano. Främsta konkurrenten väntas bli Minnesota Wilds Filip Gustavsson och i övrigt nämns främst Ottawa Senators Linus Ullmark och Philadelphia Flyers Samuel Ersson som kandidater till att tas ut.