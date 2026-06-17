Det är ingen hemlighet att Vegas Golden Knights inte hör till de mest omtyckta lagen i NHL.

Klubben har under sina år i ligan samlat på sig en rad kritiker, både bland supportrar och inom hockeyvärlden. När spelarna mötte medierna efter förlusten i Stanley Cup-finalen på tisdagen fick lagets stjärncenter Jack Eichel frågor om klubbens rykte – och han gjorde klart att spelarna ser saken annorlunda.

– Det kom ut en undersökning där Vegas utsågs till det mest hatade laget. Vem röstade i den? Ett gäng slumpmässiga människor? säger Eichel.

Jack EIchel slår tillbaka mot kritiken mot Vegas Golden Knights

Han menade att bilden ser helt annorlunda ut bland NHL-spelarna själva.

– Om du frågar spelare i ligan så finns Vegas inte på deras no-trade-listor. Det här är en plats där folk vill vara och spela. Det är en organisation som människor vill vara en del av. Alla spelare här inne är stolta över att representera staden och klubben. Jag vet att jag själv är väldigt stolt över att vara en del av den här organisationen och den här staden.

Vegas har under lång tid byggt upp ett rykte som en hänsynslös organisation när det gäller spelarhantering. Klubben har flera gånger gjort sig av med spelare som inte längre passat in i planerna, något som visserligen kan ses som ett uttryck för ett kompromisslöst vinnarfokus, men som också har väckt kritik i en hockeykultur där lojalitet traditionellt värderas högt.

Eichel menar dock att organisationens höga krav snarare hjälper spelarna.

– Jag tycker att människor överallt i organisationen gör ett fantastiskt jobb med sina uppgifter. För oss spelare innebär det att vi kan fokusera på det vi ska göra utan att behöva oroa oss för andra saker, säger han.

Flera kontroverser har skapat kritik

Klubbens negativa rykte handlar inte enbart om hur man hanterar spelare. Bland supportrar har Vegas också kritiserats för flera kontroversiella beslut genom åren.

Det har handlat om allt från hur klubben hanterat tidigare huvudtränaren Bruce Cassidys framtid till hur organisationen agerat gentemot medier efter slutspelsframgångar. Även beslut utanför isen har väckt debatt, vilket bidragit till att vissa hockeyfans fått en negativ bild av klubben.

Samtidigt är det lätt att förstå varför många spelare lockas av Vegas. Organisationen har sedan inträdet i NHL visat en tydlig ambition att ständigt förbättra laget och slåss om Stanley Cup.

För Eichel personligen spelade det en avgörande roll när klubben trejdade till sig honom från Buffalo Sabres 2021. Vegas gav honom möjligheten att genomgå den nackoperation han själv ansåg nödvändig för att kunna fortsätta sin karriär – en operation som Buffalo inte ville godkänna på grund av riskerna.

Golden Knights valde att ta den risken, något som sannolikt bidrog starkt till att vinna Eichels förtroende och lojalitet.