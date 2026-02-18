OS har varit positivt för Elias Pettersson.

Nu uppger The Province att Los Angeles Kings visar intresse för Vancouver Canucks-forwarden.

Elias Pettersson. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0885

Artemij Panarin kom in från New York Rangers. Nu kan man agera på nytt, för att stärka upp forwardssidan.

Los Angeles Kings ligger nämligen tre poäng nedanför slutspelsstrecket, där lokalrivalen Anaheim Ducks för närvarande innehar sista slutspelsplatsen.

Allvarlig skada på forwarden

För Elias Petterssons nuvarande klubb Vancouver Canucks, är det redan kört med slutspel. De kan bli sist i hela NHL. Därför kanske även Elias Pettersson kan vara intresserad av en flytt. För nu rapporterar The Province att Los Angeles Kings vill byta till sig Elias Pettersson.

Ett av skälen ska vara den allvarliga skadan på Kevin Fiala som skedde i fredags då Schweiz ställdes mot Kanada på OS.

Apropå OS har Elias Pettersson gjort två mål under turneringen för Tre Kronor och gjort starka insatser för laget utan puck.