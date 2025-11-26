Inget JVM för supertalangen – som nu är aktuell för OS

Till ingens förvåning står det nu klart att Matthew Schaefer inte kommer spela junior-VM för Kanada. Istället är draftettan nu på allvar med i diskussionen om en plats i OS-truppen.

Matthew Schaefer kommer föga förvånande inte att spela junior-VM. Foto: Brad Penner-Imagn Images.

Han skadade sig i andra matchen av förra årets junior-VM och blev borta hela säsongen. Trots det tingades Matthew Schaefer som spelare nummer ett i årets NHL-draft. Ett val som ingen ångrar i nuläget. 18-åringen har omgående blivit en av ligans bästa backar.

Hittills står han noterad för 15 poäng på 23 matcher och är favorit till att vinna Calder Trophy.

Att det inte skulle bli något mer junior-VM för honom var nästintill självklart. Nu har New York Islanders också bekräftat att man inte kommer att släppa honom till turneringen. I somras var supertalangen med i World Juniors Summer Showcase för Kanada i augusti. Han är tillgänglig för spel i turneringen även nästa år, men det är ännu lägre sannolikhet att han skulle få vara med då.

Darche said Schaefer will not be playing World Juniors.



As for Olympics, not his call but said that Schaefer should be proud of himself that he’s in the conversation. #Isles — Stefen Rosner (@stefen_rosner) November 26, 2025

Kanada kommer dock att få loss en toppback i form av Zayne Parekh som har spelat med Calgary Flames under hösten.

Är aktuell för OS med Kanada

Matthew Schaefer nu på allvar med i diskussionerna om ett OS. Han har nu kommit med i ett ”drug testing protocol” som alla aktuella kanadensiska spelare måste gå igenom för att vara tillgängliga för turneringen.

Med den här säsongen är det inte helt omöjligt att han till slut kniper en plats.

Bland kanadensiska backar är 18-åringen den här säsongen sexa i den interna poängligan i NHL.