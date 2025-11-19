Kanada ser ut att få loss Zayne Parekh till junior-VM. Enligt Sportsnet kommer Calgary Flames att släppa 19-åringen.

Kanada får loss en av turneringens, på förhand, bästa backar.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Zayne Parekh blev uppmärksammat nog nobbad av Kanada till junior-VM förra året. Det trots att han var en av OHL:s absolut bästa backar. Till den här säsongen har jättetalangen tagit steget till NHL.

Det har hittills blivit elva matcher med Calgary under hösten. Därför har det också sett ut som att han inte får chansen att vara med i JVM i år. Men nu kommer Sportsnet med andra uppgifter. Enligt Sportsnets Eric Francis kommer klubben att låna ut honom under turneringen.

The Calgary Flames plan on loaning Zayne Parekh to Team Canada for the World Junior Championship next month, Sportsnet’s @EricFrancis has learned. https://t.co/Fwd8Px2UMs — Sportsnet (@Sportsnet) November 19, 2025

Det gör att Kanada får loss en av världens absolut bästa 06-backar. Förra säsongen gjorde han 107 poäng på 61 matcher i Saginaw Spirit i OHL. 2024 blev talangen också tingad som spelare nummer nio av Flames.

Det här blir i sådana fall Zayne Parekhs första stora turnering med landslaget. Tidigare har han alltså inte varit tillgänglig för något U18-VM eller blivit uttagen till ett junior-VM.

Source: Zayne Parekh @ Elite Prospects