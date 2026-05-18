Frågetecknen kring Elias Pettersson fortsätter att växa inför nästa NHL-säsong. Nu skickar de nyblivna presidenterna Henrik och Daniel Sedin ett tydligt budskap till den svenske stjärnan – framtiden i Vancouver Canucks ligger i hans egna händer.

– Vi kommer att stötta honom, men han måste själv fatta ett beslut, säger Henrik Sedin i podcasten 32 Thoughts.

Henrik Sedin vill se Elias Pettersson bestämma sig för vilken spelare han ska vara. Foto: Bildbyrån & Imagn Images

Det väntar en avgörande sommar för Elias Pettersson. Efter några turbulenta säsonger omgärdade av kritik, spekulationer och trejdrykten står den svenske stjärnforwarden inför ett vägskäl i karriären.

Trots den osäkra situationen verkar Vancouver Canucks fortfarande vara berett att ge honom en ny chans.

Klubbikonerna Henrik och Daniel Sedin, som har tagit över som klubbens nya presidenter, har varit ovanligt öppna kring Petterssons situation. I podcasten 32 Thoughts betonar Henrik Sedin att ansvaret nu ligger hos svensken själv.

– Vi kommer att finnas där för att stötta honom, säger han i podden.

– Men i slutändan är det han själv som måste bestämma sig. Vi kan inte tvinga honom till någonting. Han måste bestämma vilken spelare han vill vara, för när han är väl förberedd och kommer in till säsongen redo, då tror jag att han kommer att överraska många.

Sommarträningen – den viktigaste faktorn

Sedin menar att Pettersson fortfarande har kapaciteten att hitta tillbaka till den nivå som tidigare gjorde honom till en av NHL:s mest fruktade offensiva spelare. Men då krävs rätt inställning – och framför allt rätt förberedelser.

Budskapet från tvillingarna har varit konsekvent sedan de tillträdde sina nya roller. Under klubbens introduktionsträff förra veckan pekade även Daniel Sedin ut sommarträningen som den viktigaste faktorn.

– De bästa säsongerna vi hade kom när vi var riktigt väl förberedda. Det är det man faktiskt kan kontrollera själv – hur hårt man arbetar under sommaren och hur redo man är mentalt när träningslägret börjar, sade Daniel Sedin.

Samma krav på alla spelare – oavsett status

Pettersson, som gjorde 51 poäng på 74 matcher senaste säsongen, har under de senaste åren fått utstå kritik för att hans produktion dalat jämfört med toppsäsongerna där han var över . Med en årslön på motsvarande omkring 110 miljoner kronor kommer också höga förväntningar.

Samtidigt har Vancouver erkänt att klubben befinner sig i en ombyggnadsfas och inte ser sig som en omedelbar Stanley Cup-utmanare. Det kan minska pressen något på Pettersson – men inte kraven.

Henrik Sedin gjorde det också tydligt att klubbens nye general manager Ryan Johnson kommer att ställa samma krav på alla spelare, oavsett status.

