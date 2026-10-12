Svensken på waivers – efter en NHL-match

Helge Grans har hamnat på waivers – efter en NHL-match. Foto: AP Photo/Michael Dwyer

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En skada i en träningsmatch mot Boston Bruins förstörde delar av Helge Grans träningsläger. Men inför helgens NHL-möten med Boston och Carolina Hurricanes friskförklarades den 24-årige Ljungbysonen.

Det blev också spel för Philadelphia Flyers i lördagskvällens möte med Bruins. I 1–5-förlusten spelade han 12.26 och var –1. Det räckte inte för att övertyga coachen Rick Tocchet om spel även mot Carolina. Efter att ha petats i 1–4-förlusten natten mot måndag sätts den svenske backen nu upp på waivers.

Övriga 31 NHL-klubbar har 24 timmar på sig att göra anspråk på Grans. Om ingen gör det kan Flyers skicka ned honom till Lehigh Valley Phantoms i AHL.

Helge Grans första NHL-match på nästan två år

Helge Grans draftades ursprungligen av Los Angeles Kings som 35:e spelare i andra rundan 2020. Han lämnade Malmö för spel i Kings organisation ett år senare och har sedan dess hunnit bli trejdad till Philadelphia.

Helgens NHL-framträdande var hans första sedan november 2024 då han spelade sina sex första matcher i ligan. I fjol blev det enbart spel med Phantoms i AHL.

Den JVM-meriterade smålänningen har en assist på sju NHL-matcher i karriären. I AHL har han noterats för 21 mål och 78 poäng på 298 matcher för Ontario Reign och Lehigh Valley.

Philadelphia Flyers har inlett säsongen med sju raka förluster – den värsta starten i klubbens historia. Efter nattens förlust mot Carolina buades laget ut och fansen hemma i Xfinity Mobile Arena krävde coach Tocchets avgång.