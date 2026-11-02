Tar bort sin logga från VM - efter Rysslandsbeskedet

Domare Tobias Björk under ett tidigare hockey-VM. Foto: Bildbyrån.

Idrottens skiljedomstol CAS har meddelat att Ryssland välkomnas tillbaka till ishockeymästerskapen och att de har rätt att spela såväl vinterns JVM som vårens VM.

Beslutet har mötts av kritik från både det internationella ishockeyförbundet, och av flera av de stora nationella förbunden. Däribland från Sverige, Finland och Kanada. Hittills har dock inget land uppmanat till bojkott av mästerskapet.

Men AJ Produkter, som i mer än 30 år har synts på domarnas tröjor under hockey-VM, väljer nu att ta bort sin logotyp efter beskedet att Ryssland välkomnas tillbaka.

AJ Produkter skriver i ett pressmeddelande att de kommer att uppfylla sina befintliga åtaganden gentemot Internationella ishockeyförbundet (IIHF), men har beslutat att inte exponera sitt varumärke undermästerskapet.

– I mer än tre decennier har vårt namn varit en del av ishockey-VM. Det är ett samarbetesom både vår familj och vårt företag har varit mycket stolta över.”Att ta bort vår logotyp efter alla dessa år är inget beslut vi fattar lättvindigt. Men vårtföretag har alltid stått för mer än bara kommersiell framgång. Det bygger på värderingar,ansvar och att göra det vi anser är rätt. Ibland innebär det att fatta svåra beslut, även när de har ett pris, säger Enock Johansson, styrelseordförande och son till AJ Produkters grundare, i ett uttalande som hockeysverige.se tagit del av.