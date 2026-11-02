Tillbaka i SHL - tidigare NHL-back till Färjestad

Petteri Lindbohm. Foto: Bildbyrån.

Att serieledande Färjestad BK varit på backjakt har varit känt länge. I somras fick de också napp när Cal Foote presenterades - men det kontraktet bröts innan Foote ens hade kommit till Karlstad.

Men nu har FBK till slut fått napp igen. Den här gången har de gjort klart med Petteri Lindbohm, som har skrivit på ett kontrakt säsongen ut. Lindbohm kommer närmast från finska TPS där han gjort fem assistpoäng på 16 matcher under hösten.

– Vi har haft målsättningen att ha sju seniorbackar, och har av kända skäl inte nått dit riktigt. Men ju längre tiden har gått, och som laget och de sex backarna vi har har spelat så har vi letat efter ett annat sätt att komplettera backbesättningen. Då har vi nu kommit överens med Petter Lindbom, som har andra egenskaper än de som vi kanske tittade på från start. Men vi tycker att han har möjlighet att spela på ett sätt som laget vill spela. Duktig att sätta stopp i spelet, har ett bra förstapass, ansvarsfull och har erfarenheter från alla toppligor egentligen, säger sportchef Rickard Wallin.

Petteri Lindbohm till Färjestad

Ja, Lindbohm har gjort 49 matcher i NHL och har vunnit både OS och Hockey-VM med Finland. Säsongen 22/23 spelade han dessutom för Frölunda HC i SHL. Där blev det 14 poäng.

– Han har erfarenheten, och har också i de samtalen vi haft uppvisat en hunger och vilja att komma till Sverige och ett lag där man förhoppningsvis kan göra något bra tillsammans, säger Wallin.

Lindbohm är 33 år och kommer, enligt Färjestad, ansluta "så snart som möjligt".