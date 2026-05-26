Christoffer Rifalk lämnade Rögle efter sju säsonger i Skåne.

Nu är målvakten klar för ett nytt äventyr – och skriver på för finska Ilves.

Christoffer Rifalk har presenterats av Ilves i den finska ligan. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

2019 värvades Christoffer Rifalk till Rögle efter att ha gjort succé i Oskarshamn, som han var med och förde upp till SHL. Rifalk blev sedan bofast i Ängelholm under sju års tid, där han var förstemålvakt under flera säsonger. Bland annat ledde målvakten Rögle till dubbla SM-finaler 2021 och 2024 som förstavalet och spelade även SM-final med klubben tidigare i år. Alla tre åren blev det däremot förlust där Rifalk och Rögle har fått nöja sig med silver.

De två senaste säsongerna har Christoffer Rifalk dock varit tydlig andremålvakt bakom stjärnkeepern Arvid Holm. När Rifalks kontrakt med Rögle skulle löpa ut efter den gångna säsongen pekade därför mycket på att parterna skulle gå skilda vägar. I början av maj bekräftade också Christoffer Rifalk själv att han lämnar Rögle efter sju år i klubben.

”Vilken resa det har varit, 7 år och ett ställe jag knappt besökt innan blev snabbt något att genuint kalla mitt hem. Det har varit en ära att få dra på sig de grön-vita färgerna från första stund framför Sveriges bästa supportrar, i ett lag som genom åren blivit en enda stor familj. Jag har fått vänner och bekantskaper för livet, träffat mitt livs kärlek och fått känna ett lugn i att jag är ”hemma” under hela tiden, vilket jag är extremt tacksam för”, skrev Rifalk bland annat via Instagram.

Christoffer Rifalk går från Rögle till Ilves

Christoffer Rifalk spelade 259 matcher för Rögle BK över de senaste sju säsongerna. Han är därmed den målvakt som har gjort flest matcher i klubbens historia. Totalt har han haft 90,8 i räddningsprocent och 2,35 GAA på 194 SHL-matcher samt hela 93,2 i räddningsprocent och 1,91 insläppta mål per match på 51 framträdanden i SM-slutspelet.

Under tisdagen har målvakten också presenteras av sin nya klubbadress. Christoffer Rifalk har länge ryktats vara på väg till Finland inför den kommande säsongen. Nu bekräftas också övergången.

Christoffer Rifalk är nämligen klar för topplaget Ilves där han har skrivit på ett 1+1-kontrakt. Övergången bekräftas i samband med en livesändning där Ilves presenterar flera truppnyheter inför den kommande säsongen.

I Ilves kommer Christoffer Rifalk att bilda målvaktspar med en annan tidigare SHL-målvakt, nämligen Mantas Armalis.

