Gabriel Landeskog närmar sig comeback efter sin smärtsamma skada – och kan vara tillbaka redan under Colorado Avalanches bortaturné närmaste veckan.

Gabriel Landeskog är allt närmare en efterlängtad comeback i Colorado Avalanche. Lagkaptenen deltog i träning med laget under fredagen och mycket tyder på att han kan vara tillbaka i spel under lagets pågående bortaturné.

Landeskog har varit borta sedan den 6 mars då ett skott träffade hans ädlare delar, men enligt tränaren Jared Bednar går utvecklingen tydligt åt rätt håll. Även lagkamraterna Artturi Lehkonen, Ross Colton och Logan O’Connor, som alla dragits med skador, fanns på is inför Colorados 4–1-seger mot Chicago Blackhawks – en seger som säkrade en slutspelsplats.

– Han ser ut att må väldigt bra, säger Bednar om Landeskog enligt NHL.com.

– Alla gör framsteg, och vi tar det dag för dag tillsammans med det medicinska teamet.

För Landeskog skulle en comeback vara ännu ett steg i en lång väg tillbaka. Den 33-årige svensken missade tre hela säsonger mellan 2022 och 2025 på grund av svåra knäproblem och genomgick flera operationer, inklusive en brosktransplantation. Totalt var han borta i över 1 000 dagar innan han gjorde comeback i slutspelet 2025.

Den här säsongen har han noterats för 29 poäng (9+20) på 47 matcher och visade dessutom fin form efter vinter-OS 2026, där han stod för fyra poäng på fem matcher för Tre Kronor.

Colorado, som redan säkrat sin slutspelsplats, toppar Central Division och går in i slutspelet med höga ambitioner. Att få tillbaka sin lagkapten – både som spelare och ledare – skulle vara ett betydande tillskott.

Avalanche ställs nu mot Washington Capitals, Pittsburgh Penguins och Winnipeg Jets under bortaturnén, där Landeskog kan göra sin efterlängtade återkomst.

