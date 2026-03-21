Colorado säkrade slutspelsplats – trots svenskens storspel

Colorado Avalanche är först i NHL att säkra en slutspelsplats 2026. Efter en stabil 4–1-seger mot Chicago Blackhawks kan laget redan nu rikta fullt fokus mot jakten på en ny Stanley Cup.

Valerij Nitjusjkin firar sitt mål mot Chicago Blackhawks. Foto: Matt Marton-Imagn Images

Colorado Avalanche blev det första laget i NHL att säkra en plats i Stanley Cup-slutspelet 2026. Detta efter en 4–1-seger mot Chicago Blackhawks i United Center under natten. Svensken målvakten Arvid Söderblom storspelade och stoppade 45 skott, men kunde inte stoppa NHL:s poängstarkaste lag från att avgå med segern.

Inför matchen toppade Avalanche NHL-tabellen med 90 poäng på 67 matcher och behövde bara en poäng för att bli klara för slutspel. Genom att nå den gränsen blev de det näst snabbaste laget att säkra en slutspelsplats sedan ligan gick över till en 82 matcher lång grundserie – endast slagna av sin egen notering från säsongen 1996/97.

Efter att ha säkrat avancemanget har Colorado 14 matcher kvar av grundserien. Fokus skiftar nu till återhämtning, skadehantering och att säkra förstaplatsen i Central Division i Western Conference. Bland annat saknar Avalanche just nu Gabriel Landeskog med skada sedan han fått en puck på sina ädlare delar i en match för ett par veckor sedan.

Stanley Cup-slutspelet drar igång den 18 april, vilket ger Avalanche gott om tid att få spelare friska och låta huvudtränaren Jared Bednar bestämma förstavalet i målvaktsduellen mellan Mackenzie Blackwood och Scott Wedgewood.

Målvaktsspelet har varit ojämnt under säsongen, men offensivt har laget fortsatt leverera. Backstjärnan Cale Makar står för en ny imponerande säsong med 20 mål och 69 poäng, medan Nathan MacKinnon, som hade tre assist mot Chicago, nått upp till 45 mål.

Trots en redan stark trupp valde Avalanche att agera kraftfullt vid trade deadline. Klubben tog tillbaka forwarden Nazem Kadri från Calgary Flames och värvade även Nicolas Roy från Toronto Maple Leafs.

Colorado har nu nått slutspel åtta säsonger i rad. Under den perioden har klubben tagit sin tredje Stanley Cup-titel i historien (2022), efter tidigare triumfer 1996 och 2001. Kadri, som nu återvänt till laget, var en viktig del i mästarlaget 2022.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects