Landeskog skadad igen – efter skott på pungen

Gabriel Landeskog har åkt på en ny skada. Den svenska stjärnan är nu borta efter ett skott i pungen.

— Det är en underkroppskada. Inte en skön en…, säger huvudtränaren Jared Bednar.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images.

Det var i matchen mot Dallas Stars natten till lördag som Gabriel Landeskog blev träffad av ett skott från Cale Makar. Den svenska lagkaptenen fick skottet på sina ädlaste delar men spelade klart matchen. Nu står det klart att han är borta med en ”underkroppsskada.”

Samtidigt verkar det inte handla om någon ny knäskada.

Utan det ska istället ha att göra med det där skottet. Exakt vad det är för typ av skada är inte klarlagt, men att det handlar om det där skottet är tydlig. Dessutom bekräftade huvudtränaren Jared Bednar det mer eller mindre när han träffade media efter deras straffseger mot Minnesota Wild under söndagen.

— Det är en underkroppsskada. Inte en skön en, sa tränaren då och log.

Gabriel Landeskog var som bekant borta i över tre säsonger med en knäskada. Inför OS var han sedan även på skadelistan efter ett skadat revben. Nu är prognosen vecka till vecka innan han är tillbaka igen.

