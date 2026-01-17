Förlängningsseger för Minnesota mot Buffalo

Minnesota-seger med 5–4 efter förlängning

Mats Zuccarello matchvinnare för Minnesota

Carolina nästa för Buffalo

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Minnesota avgöra den jämna matchen borta mot Buffalo i NHL. Slutresultatet blev 4–5 (1–2, 3–2, 0–0, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Mats Zuccarello som stod för det avgörande målet.

Toronto nästa för Minnesota

Minnesota tog ledningen i första perioden genom Marcus Foligno.

Buffalo gjorde 1–1 genom Ryan McLeod efter 10.05.

Minnesota gjorde 1–2 genom Ryan Hartman efter 19.52 i matchen.

I andra perioden var det i stället Buffalo som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 1.46 innan Minnesota också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Mats Zuccarello, på pass av Kirill Kaprizov och Filip Gustavsson.

Minnesotas Kirill Kaprizov hade tre assists.

Buffalo har tre vinster och två förluster och 22–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Minnesota har två vinster och tre förluster och 15–21 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Buffalo med 3–2 efter straffar.

I nästa match möter Buffalo Carolina borta på måndag 19 januari 19.30. Minnesota möter Toronto tisdag 20 januari 01.30 borta.

Buffalo–Minnesota 4–5 (1–2, 3–2, 0–0, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (9.19) Marcus Foligno (Vladimir Tarasenko, Ben Jones), 1–1 (10.05) Ryan McLeod (Jack Quinn, Jason Zucker), 1–2 (19.52) Ryan Hartman (Quinn Hughes, Kirill Kaprizov).

Andra perioden: 1–3 (21.08) Vladimir Tarasenko (Jared Spurgeon, Danila Jurov), 2–3 (30.07) Peyton Krebs (Mattias Samuelsson), 3–3 (31.34) Jack Quinn (Rasmus Dahlin, Jason Zucker), 4–3 (36.07) Alex Tuch (Tage Thompson, Ryan McLeod), 4–4 (37.02) Quinn Hughes (Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello).

Förlängning: 4–5 (61.46) Mats Zuccarello (Kirill Kaprizov, Filip Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-1-1

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Buffalo: Carolina Hurricanes, borta, 19 januari 19.30

Minnesota: Toronto Maple Leafs, borta, 20 januari 01.30