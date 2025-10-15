Skadorna fortsätter att hopa sig för Florida Panthers. Huvudtränaren Paul Maurice meddelade på onsdagen att backen Dmitrij Kulikov kommer att missa de kommande fem månaderna efter en operation för att laga en broskskada.

Dmitrij Kulikov med Stanley Cup efter sommarens triumf. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Kulikov verkar ha ådragit sig skadan under förra torsdagens 2–1-seger mot Philadelphia Flyers, då han kolliderade med Bobby Brink i den andra perioden. Han placerades på skadelistan dagen därpå, men det var den enda uppdateringen som kom innan onsdagens besked.

Det har ännu inte bekräftats att Kulikov flyttats till långtidsskadelistan, men med tanke på tidsramen för hans återkomst är det troligtvis nästa steg för Panthers.

Enligt den nuvarande prognosen väntas Kulikov kunna spela igen i mitten av mars, vilket skulle ge honom omkring en månad av grundserien innan slutspelet börjar.

Florida Panthers saknar Matthew Tkachuk och Aleksander Barkov

Kulikov hann bara spela Panthers två första matcher innan skadan, och gick poänglös från båda. Han kommer från en säsong där han noterades för fyra mål och totalt 13 poäng på 70 grundseriematcher, samt två mål och tre assist på 23 matcher under vägen mot Panthers – och Kulikovs – andra raka Stanley Cup-titel.

Med Kulikov borta ur uppställningen väntas letten Uvis Balinskis och svenske Tobias Björnfot ersätta den ryske backen. Balinskis har spelat båda matcherna sedan Kulikovs skada och väntas spela igen natten mot torsdag mot Detroit Red Wings.

Kulikov är ytterligare ett tungt avbräck för Panthers, som redan saknar stjärnforwarden Matthew Tkachuk i minst ett par månader på grund av en icke specificerad skada. Tomas Nosek är borta på obestämd tid med en knäskada, och kaptenen Aleksander Barkov väntas missa hela säsongen efter att ha slitit av både korsbandet och det inre ledbandet under träningslägret.

Trots alla manfallet toppar Florida Atlantic Division med tre vinster på sina fyra inledande matcher.

