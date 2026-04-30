Lucas Wallmark hjälte – Roger Rönnberg vinner guld

Match sju-dramatik av högsta klass i finalen i Schweiz.

Det krävdes inte bara sju matcher, utan även fyra perioder i den sista för att reda ut vilka som är bäst.

Där blev Lucas Wallmark hjälte för Schweiz – i sista matchen innan han lämnar för Björklöven (?).

Lucas Wallmark såg till att Roger Rönnberg fick fira guld under första året. Foto: Bildbyrån/TV4

Klas Dahlbeck, Simon Ryfors, Calle Andersson och Rasmus Asplund i Davos uppställning. På andra sidan, ledda av Roger Rönnberg, spelade Jacob De La Rose, Lucas Wallmark, Patrik Nemeth och Marcus Sörensen för Fribourg-Gotteron. Dessutom tre andra SHL-bekantingar i Henrik Borgström, Jamiro Reber och Michael Kapla.

Det var den tidigare HV-duon i form av Henrik Borgström och Jamiro Reber som gav Fribourg ledningen med 2–0 genom varsitt mål. Därefter reducerade Klas Dahlbeck, som uppges vara klar för Malmö till nästa säsong. Mitt i den sista perioden kvitterade sedan Davos, efter ett mål från Filip Zadina, framspelad av Calle Andersson och Klas Dahlbeck.

Målet kom i powerplay efter en utvisning på Patrik Nemeth.

Lucas Wallmark stor hjälte

Det blev förlängning – och dramat fortsatte.

Där avgjorde Lucas Wallmark för Fribourg och sköt det första guldet till Roger Rönnbergs klubb, i Rönnbergs första år som coach.

Detta i Wallmarks sista match för Fribourg – innan han verkar vända hem till Björklöven, enligt Expressens uppgifter.