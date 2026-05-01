Minnesota klart för kvartsfinal – besegrade Dallas i avgörande matchen

Tredje raka segern för Minnesota

Segern på hemmaplan med 5–2 (1–0, 1–2, 3–0) gör att Minnesota har vunnit matchserien mot Dallas i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Minnesota vann totalt med 4-2 i matcher.

Minnesota–Dallas – mål för mål

Quinn Hughes gav Minnesota ledningen efter sex minuter på pass av Marcus Foligno och Nico Sturm.

Därefter fixade Dallas Wyatt Johnston och Mavrik Bourque att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Minnesota kvitterade till 2–2 genom Vladimir Tarasenko assisterad av Yakov Trenin och Quinn Hughes i andra perioden.

Minnesota spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Matt Boldy och ett mål av Quinn Hughes och avgjorde matchen.

Quinn Hughes gjorde två mål för Minnesota och ett målgivande pass.

Minnesota–Dallas 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 1–0 (6.23) Quinn Hughes (Marcus Foligno, Nico Sturm).

Andra perioden: 1–1 (27.01) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Matt Duchene), 1–2 (36.08) Mavrik Bourque (Michael Bunting, Ilja Ljubusjkin), 2–2 (37.02) Vladimir Tarasenko (Yakov Trenin, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 3–2 (50.38) Quinn Hughes (Brock Faber, Mats Zuccarello), 4–2 (58.29) Matt Boldy, 5–2 (59.45) Matt Boldy.

Utvisningar, Minnesota: 2×2 min. Dallas: 3×2 min.

Slutresultat i serien: Minnesota–Dallas 4–2 (bäst av 7)