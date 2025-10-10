Florida vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Philadelphia

Florida segrade – 2–1 mot Philadelphia

Brad Marchand avgjorde för Florida

Andra raka segern för Florida

Det blev seger för Florida hemma mot Philadelphia i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Florida fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Det var andra raka segern för Florida, efter 3–2 mot Chicago i premiären.

Ottawa nästa för Florida

Den första perioden slutade 0–0. Florida gjorde 1–0 genom Anton Lundell efter 5.36 i andra perioden.

Philadelphia kvitterade till 1–1 genom Noah Cates med 1.57 kvar att spela av perioden. Efter 2.18 i tredje perioden tog Florida ledningen genom Brad Marchand på pass av Luke Kunin och AJ Greer. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Det här var Floridas andra uddamålsseger den här säsongen.

På söndag 12 oktober 01.00 spelar Florida hemma mot Ottawa och Philadelphia borta mot Carolina.

Florida–Philadelphia 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 1–0 (25.36) Anton Lundell (Evan Rodrigues, Jeff Petry), 1–1 (38.03) Noah Cates (Tyson Foerster).

Tredje perioden: 2–1 (42.18) Brad Marchand (Luke Kunin, AJ Greer).

Nästa match:

Florida: Ottawa Senators, hemma, 12 oktober

Philadelphia: Carolina Hurricanes, borta, 12 oktober