Är en seger från SM-guld: ”Vi ska se till att vinna nästa match”

Skellefteå AIK vann till slut en av de två bortamatcherna i Ängelholm.

Nu kan laget vinna SM-guld på hemmaplan på lördag.

– Sett över hela matchen är Skellefteå väldigt stabila, säger Sanny Lindström i TV4.

Pär Lindholm och Skellefteå kan få lyfta Le Mat på lördag. Foto: Bildbyrån

Skellefteå AIK började finalserien med två övertygande och stora segrar med 5–1 och 4–1 på hemmais. Rögle lyckades dock ta revansch i match tre i Ängelholm och vann med 2–1 efter förlängning. Med publiken i ryggen fick dock Rögle aldrig riktigt fart på grejerna, förrän det stod 2–0 till bortalaget. Emil Djuse och Viktor Grahn slog till och såg till efter drygt en kvart att Skellefteå hade en rejäl fördel i ryggen.

Fredrik Olofsson reducerade dock till 1–2 sent i den första perioden och i den andra perioden fick Rögle chansen att gå upp på två lika. Linus Sandin fick chansen i form av ett straffslag – men brände den. Tyvärr för Rögles del kom ett nytt Skellefteå-mål med dålig timing, då Pär Lindholm efter bara tre minuter av slutperioden gav Skellefteå andrum med ett 3–1 mål. De avslutande tio minuterna var dock rejält starka från Rögle som startade en riktigt stark forcering. Linus Sandin tog därefter revansch för sin straffmiss – i powerplay efter en utvisning på Max Krogdahl.

Med bara tre sekunder kvar av det numerära överläget exploderade Catena Arena i ett stort jubel.

Skellefteå nära att knäcka Rögle på nytt i en final

Dramat fortsatte in i det absoluta slutet. Slutsekunderna blev dramatiska, men Rögle förlorade på hemmais. Därmed är Skellefteå en seger från att vinna SM-guld för andra gången på tre år. Båda gångerna mot Rögle.

Pär Lindholm avgjorde med sitt 3–1 mål.

– Känslan är att vi ska vinna den här matchserien, men inget är klart än. Vi ska se till att vinna nästa match. Att få chansen att avgöra hemma är det man drömmer om, säger han i TV4.