Djupdykning: Spelarna som gjort flest poäng - under 2020-talet

Vilka spelare har gjort flest mål och poäng under 2020-talet? Foto: Bildbyrån.

Vi är drygt halvvägs in på det här decenniet, och faktum är att fyra spelare i NHL till och med hunnit spela över 500 grundseriematcher under det här tiotalet. Nick Suzuki toppar på 504 matcher, före Brent Burns och Mika Zibanejad på 502 och Adam Larsson på 501. Två svenskar finns alltså med i den exklusiva skaran.

Ser vi till 2020-talets plus/minus-topp är det också en rolig läsning för svensk del. Gustav Forsling ligger fyra på +160 och Mattias Ekholm är femma på +159. De blågula backstjärnorna är faktiskt de två bästa spelarna som inte spelar i Colorado Avalanche. Statistiken toppas nämligen av Devon Toews på +219 följt av Nathan MacKinnon på +206 och Toews backpartner Cale Makar på +166.

Det är kanske ingen skräll att svenska spelare sticker ut när det gäller just de här två kategorierna. Som väntat har de blågula stjärnorna det dock en aning svårare att sticka ut när det handlar om den offensiva produktionen.

Sett till produktion är William Nylander en av blott tolv spelare i NHL som gjort över 500 poäng under 2020-talet. Han är just tolva på den listan, med 506 poäng. Nylander är också den enda svensken som snittar mer än en poäng per match under perioden. Mika Zibanejad är tvåa bland svenskarna, med 486 poäng på sina 502 matcher. Det räcker till en 17:e plats i den totala statistiken. Han jagas dock av Kirill Kaprizov och Cale Makar.

Sveriges 20 bästa poänggörare i NHL under 2020-talet

1. William Nylander, 506 poäng

2. Mika Zibanejad, 486

3. Jesper Bratt, 442

4. Filip Forsberg, 429

5. Elias Pettersson, 410

6. Adrian Kempe, 389

7. Rasmus Dahlin, 373

8. Elias Lindholm, 359

9. Victor Hedman, 358

10. Erik Karlsson, 352

11. Lucas Raymond, 334

12. Rickard Rakell, 303

13. Joel Eriksson Ek, 301

14. Mikael Backlund, 271

15. Rasmus Andersson, 252

16. André Burakovsky, 251

17. Viktor Arvidsson, 243

18. William Karlsson, 239

19. Alexander Wennberg, 234

20. Mattias Ekholm, 219

William Nylander.

Foto: Alamy Stock Photo

En som hade varit given i toppen på en sådan här lista om han inte hade missat tre säsonger på grund av skada är Gabriel Landeskog som har gjort 178 poäng på 202 matcher. Hans poängsnitt, 0,88 poäng per match, är det sjätte bästa av alla svenskar som gjort fler än två matcher i ligan.

Svenska mål- och assistligan

Ser vi till mål är William Nylander också etta, med 225. Mika Zibanejad och Filip Forsberg kommer snart göra honom sällskap i 200-klubben då båda står på 199 mål under 2020-talet. Adrian Kempe når också 200 inom kort - han står nämligen på 193. Elias Pettersson avrundar topp-fem med sina 156 mål.

Ser vi till assist är Jesper Bratt främst av svenskarna med 297. Backen Victor Hedman är så bra som tvåa med 289. Mika Zibanejad har 287, William Nylander 281 och Rasmus Dahlin avrundar topp-fem med 280.

Assistkungen Bratt.

Foto: Bildbyrån

Kategorin där Zibanejad finns med i toppen

William Nylander är den svensk som gjort klart flest poäng i fem mot fem, men Mika Zibanejad är vassare än Torontostjärnan när det gäller produktion i powerplay. Han brädar Nylander både vad gäller mål och assist i spelformen. Där sticker framför allt hans 90 mål ut. Med det är Zibanejad fjärde bäst i NHL under 2020-talet. Han har endast Leon Draisaitl (134), Sam Reinhart (100) och Steven Stamkos (92) före sig där.

Om vi lämnar svenskfokuset och går över till den totala poängligan är Connor McDavid föga förvånande etta. Han har gjort otroliga 801 poäng på 471 matcher. Det ger ett poängsnitt på 1,7 poäng per match. McDavid är ensam om att ha gjort över 800 poäng - och faktiskt också ensam om att ha gjort över 700 poäng. Tvåa, Nathan MacKinnon, står på 694 poäng. McDavids lagkompis Leon Draisaitl är trea på 690.

Topp-20 i NHL:s poängliga under 2020-talet

1. Connor McDavid, 801 poäng

2. Nathan MacKinnon, 694

3. Leon Draisaitl, 690

4. Nikita Kucherov, 629

5. David Pastrnak, 598

6. Artemij Panarin, 583

7. Mitch Marner, 567

8. Mikko Rantanen, 553

9. Auston Matthews, 539

10. Sidney Crosby, 532

11. Kyle Connor, 518

12. William Nylander, 506

13. Mark Scheifele, 498

14. J.T. Miller, 495

14. Jason Robertson, 495

16. Sebastian Aho, 491

17. Mika Zibanejad, 486

17. Kirill Kaprizov, 486

19. Cale Makar, 485

20. Matthew Tkachuk, 470

McDavid - överlägsen etta.

Foto: USA Today Sports

Det är framför allt i assistkolumnen McDavid dominerar. Han har gjort 90 (!) fler assist än någon annan. Han har 538 målgivande passningar, att jämföras med MacKinnons 448. Kutjerov är trea på 428, Draisaitl fyra på 400 och backen Quinn Hughes avrundar topp-fem med 399. Den främste svensken, Jesper Bratt, är först på plats 17 i den kategorin. Även Victor Hedman, Mika Zibanejad, William Nylander, Rasmus Dahlin och Erik Karlsson klämmer sig dock in på topp 30-listan.

Ser vi till produktion i lika styrka är McDavid också etta - men där är det tajt ner till tvåan Nathan MacKinnon som bara är nio poäng bakom Edmontonkaptenen. De står på 490 respektive 481 poäng och sen är det ett hopp ner till Draisaitl på 415, Pastrnak på 413 och Kutjerov på 403. William Nylander är där bäste svensk på 14:e plats med 335 poäng i lika styrka.

Så, den uppmärksamme kan med andra ord räkna ut att McDavid och Draisaitl är överlägsna när det gäller powerplayproduktionen. De har där gjort 299 respektive 268 poäng. Trean Kutjerov har "bara" gjort 225 poäng. MacKinnon är fyra med 213 poäng.

NHL:s bästa målskyttar under 2020-talet

Så, finns det någon statistik McDavid inte toppar? Ja, han är faktiskt inte den bäste målskytten under 2020-talet. Där är istället Auston Matthews etta. Han har gjort 295 mål sedan första januari 2020. Frågan är dock om han kan hålla Leon Draisaitl bakom sig den här säsongen? Tysken har gjort 290 och är tvåa. McDavid är "bara" trea med sina 263 fullträffar. Han jagas av David Pastrnak som bara är två mål bakom. William Nylander är elva med sina 225 mål.

1. Auston Matthews, 295 mål

2. Leon Draisaitl, 290

3. Connor McDavid, 263

4. David Pastrnak, 261

5. Alexander Ovechkin, 248

6. Nathan MacKinnon, 246

7. Kyle Connor, 243

8. Kirill Kaprizov, 238

9. Sam Reinhart, 228

10. Mikko Rantanen, 227

Hur länge behåller Matthews förstaplatsen? Foto: Bildbyrån

Flest poäng i boxplay

Det finns också en kategori där McDavid återfinns först på en delad 41:a plats - med hela sex svenskar framför sig: Produktionen i boxplay. McDavid har nämligen bara gjort tolv poäng i spelformen under 2020-talet.

Jean-Gabriel Pageau är bäst med 29 poäng, följt av Sebastian Aho på 28 och Mika Zibanejad på 26. Övriga svenskar som är före McDavid är Mikael Backlund (16), Simon Holmström (16), Adrian Kempe (15), Elias Pettersson (15) och William Karlsson (13). Elias Lindholm och Mattias Janmark delar 41:a platsen med McDavid.

Mika Zibanejad tillhör NHL-toppen i såväl boxplay som powerplay.

Backtoppen

Om vi avslutningsvis tittar på toppen av backarnas poängliga går det inte att komma ifrån att det här är en gyllene generation av backar vi får se i NHL just nu. Cale Makar snittar över en poäng per match, medan Quinn Hughes, Roman Josi och Adam Fox också ligger på 0,9 och högre. Detta trots att de spelat över 400 matcher under 2020-talet.

När det gäller antalet gjorda poäng har vi tre svenskar topp-sju: Rasmus Dahlin är femma, Victor Hedman sexa och Erik Karlson är sjua. Näste svensk är Rasmus Andersson på 24:e plats.

När det gäller poäng i lika styrka är Karlsson trea, strax bakom Makar och Hughes. I powerplay är Hedman femma och Dahlin sexa. Där kommer Erik Karlsson först på tolfte plats.

Topp-10 i NHL:s poängliga för backar under 2020-talet

1. Cale Makar, 485 poäng

2. Quinn Hughes, 464

3. Adam Fox, 411

4. Roman Josi, 398

5. Rasmus Dahlin, 373

6. Victor Hedman, 358

7. Erik Karlsson, 352

8. Evan Bouchard, 346

9. John Carlsson, 336

10. Josh Morrissey, 331

Källa: NHL.com