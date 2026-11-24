Hugo Engelaar gör en michigan i alpligan.

Foto: Instagram (7eventy1_hockey)

Endast sex spelare födda 2005 gjorde tio eller fler matcher i U20 Nationell förra säsongen. Tre av dessa representerade Brynäs, och har under 2026/27 fortsatt sina resor tack vare den unika modell SHL-klubben valde. Det genom att ge de överåriga chansen att stanna.

Nu kan den då poängbäste av samtliga vara på väg mot större utmaningar. Det enligt hockeysverige.se's uppgifter.

Det handlar om den 20-årige forwarden Hugo Engelaar som i somras skrev på för italienska Unterland i alpligan. Ett udda val, men ett sådant som gett utdelning i form av hela 36 poäng (10+26) på 18 matcher. Utdelning som gör att den tidigare Brynäsjunioren är poängkung i hela ligan, och nu också är av intresse för andra klubbar.

– När det kommer till framtiden så har det inte tagits några beslut där ännu. Men självklart så väcker det intresse både i Sverige och utomlands med en sådan produktion och utveckling, säger agenten Kalle Ekelund till hockeysverige.se.

Vilken nivå i Sverige är det intresset kommer ifrån?

– Det är på allsvensk nivå.

Poäng varje match – och Michigan-mål

I juli berättade Hugo Engelaar själv om hur Unterland blivit ett alternativ genom nära vännen Viktor Eriksson. Den jämnårige forwarden tog det steget under 2025/26 och gjorde själv 32 poäng (10+22) på 29 matcher. Det ledde till en flytt hem till Sverige och Hudiksvall/Hockeyettan.

– Ja, att kunna gå vidare från det. Så något liknande, absolut, sa Engelaar om hur han hoppades göra samma resa.

Engelaar, född senare under året, i december, är samtidigt redan förbi Eriksson, och har ännu inte lämnat en enda match utan poäng. Ett väldigt imponerande facit för någon som endast hade gjort två seniormatcher inför denna säsong. Det i Strömsbro och Hockeyettan.

– Det var det (Brynäs U20), Hockeyettan, eller att spela juniorhockey i USA. Men jag är lite hemmakär också. Nu känns det mer rätt att testa på Italien, sa Engelaar till hockeysverige.se om valet förra säsongen.

Tidigare i november stod också Engelaar för ett "michigan-mål" som spreds på sociala medier.

Source: Hugo Engelaar @ Elite Prospects





