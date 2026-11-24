Måns Josbrant får SHL-debutera i sitt Luleå.

Foto: Bildbyrån (montage).

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Redan ifjol snittade Måns Josbrant en poäng per match i Luleås U20, men under 2026/27 har forwardslöftet varvat upp rejält.

Redan under premiärhelgen kom ett hattrick och totalt har nätet rasslat 23 gånger på 22 matcher. Ett facit som gjort 18-åringen från Piteå till hela U20-seriens överlägsna målkung under hösten (närmast är Frölundas Liam Elofsson på 16).

Nu kommer chansen i A-laget och SHL.

Efter Markus Nurmis skada senast mot Djurgården har Dennis Hall tvingats hantera en ännu värre skadesituation. Det är därför som två juniorer nu ser ut att debutera på seniornivå under tisdagsmötet med Malmö. Det handlar om just Josbrant, men också hans lagkamrat Casper Kjölmoen.

– Vi har med sju juniorer i kväll. Men känslan är god, det känns som att vi sitter ihop som grupp på ett bra sätt. Utifrån de tuffa förutsättningarna som råder truppmässigt finns det en vilja att verkligen slita och göra allt som står i vår makt för att hitta sätt att ta poäng och vinna hockeymatcher, säger Hall till NSD under tisdagen.

"Speciellt att få göra SHL-debut i sin hemmaklubb"

Måns Josbrant kommer, enligt NSD, kliva in i en fjärdekedja intill Casper Juustovaara och David Granberg.

– Man ska nog inte skruva upp dem för mycket utan det jag vill se är att han går ut och kör och spelar sitt spel. Jag tycker han har bra fart och bra skills och hoppas han kan bidra med det, säger Hall om förväntningarna på U20-stjärnan.

–Det ska bli grymt kul. Jag är ju ju uppvuxen här i krokarna och har alltid sett upp till Luleå. Så visst är det speciellt att få göra SHL-debut i sin hemmaklubb, säger löftet, född 2008, själv.

Casper Juustovaara, David Lövgren William Håkansson, Oliwer Sjöström, Måns Josbrant, Casper Kjölmoen och Neo Hirsch är de övriga juniorerna som kommer ombytta till SHL-tisdagen.