Pusle Dyring-Andersen under finalen i Stålbucklan 2019.

Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån.

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Tio omgångar in på SDHL-säsongen väljer sjätteplacerade Djurgården att förstärka sin backsida.

Det handlar om den 21-årige backen Pusle Dyring-Andersen, med en bakgrund i Södertälje SK och Haninge Anchors.

– Vi har under en tid letat efter en back att förstärka backsidan med och i Pusle får vi in en stabil back som är bra skridskorna och kan spela fysiskt, säger sportchefen Johannes Strömberg på lagets sajt.

– Jag fick komma och provträna i somras för de vet om att jag har varit sugen på Djurgården till nästa säsong. Därifrån pratade vi ihop oss lite och så erbjöd dem mig att komma hem, säger Pusle Dyring-Andersen själv.

Senast kommer den tidigare Stålbucklan/TV-pucken-spelaren från tre år i collegeligan NCAA. Nu kliver hon in i den svenska högstaligan för första gången.

– Det är ett nytt kapitel och spännande. Det kommer att bli annorlunda eftersom jag aldrig har spelat i SDHL förut så det blir väldigt speciellt för jag vet inte hur man ska jämföra collegehockey och SDHL, säger backen.