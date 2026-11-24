Magnus Pääjärvi har fått rollen som 13:onde forward denna säsong och har ett utgående kontrakt.

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En spelare i Timrå IK som har haft en lång NHL-karriär och som vi inte hör mycket om just nu är Magnus Pääjärvi. Denna säsongen snittar 35-åringen lite över två minuter istid per match och har inte gjort ett ända poäng. De flesta matcherna har han stått som extraforward vilket är en annan roll mot vad han är van med.

– Det är klart att jag vill spela. Men det är upp till mig att ta mig ur den här situationen. Jag försöker jobba på, vara där för boysen och göra det jag kan, säger Pääjärvi nu till Sundsvalls Tidning.

Utgående kontrakt

Pääjärvi har ett utgående kontrakt efter denna säsongen. Detta blir hans femte raka SHL säsong med Timrå och många år innan han drog över till Nordamerika för att spela, spenderades i klubben. En fråga om fortsättning är inget som han tänker på just nu.

– Det finns en dialog, men det har kanske inte blivit så mycket. Vi har fokus på säsongen och vi är i november. Så nej, jag tänker inte så mycket.

"Upp till mig"

Innan säsongen började tippades Timrå vara ett av de laget som åker ur SHL. De senaste matcherna har varit viktiga poäng man tagit, med vinst över både Rögle BK och HV71. Pääjärvi, som är en av de äldre spelarna i truppen, har trots lite speltid försökt deltagit med laget så gott som de går.

– Det är ju nytt ledarskap, de yngre tar för sig och blir bättre. Det gäller att försöka hänga med. Det är upp till mig att ta mig in. Jag försöker träna på och vara där för laget, men ändå ta för mig själv. Det är så klart ingen rolig sits, men jag försöker göra så bra jag kan.