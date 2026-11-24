Jonathan Johnson tränar för fullt igen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

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Den ena har inte spelat sedan 24 oktober, den andre står kvar på fem matcher den här säsongen. Nu kommer gjädjebesked i Skellefteå i form av att två spelare tränade för fullt under tisdagen.

Det handlar om Jonathan Johnson och Frans Haara.

– Vi har inte tagit ut laget än, men de tränar fullt i dag. Sedan får vi se hur det ser ut i morgon och fram till torsdagen. Men jag hoppas och tror att båda ska vara uttagningsbara, säger tränaren Daniel Hermansson till Norran.

I veckan väntar möten med Rögle och serieledande Färjestad, och just Johnson kan få en nyckelroll.

– Det är min förhoppning att han ska kunna spela. Det är också därför han är inne i powerplay redan nu, säger Hermansson om draget på tisdagens träning.

I övrigt saknas Pontus Johansson efter sin skada mot Djurgården i förra veckan, medan Linus Söderström väntas bli borta i minst fyra måander till.