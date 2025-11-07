Ännu en svensk spelare är skadad inför nästa veckas NHL-matcher i Stockholm. I natt saknades Filip Hållander när hans Pittsburgh Penguins besegrade Washington Capitals på hemmais med 5–3.

Filip Hållander missade Pittsburghs match mot Washington i natt – en vecka före NHL Global Series i Stockholm. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Med en veckan kvar till NHL Global Series mellan Pittsburgh Penguins och Nashville Predators i Avicii Arena finns det en hel del svenska frågetecken.

Sedan tidigare står det klart att Pittsburghs Rickard Rakell missar matcherna. Detta efter att ha genomgått en handoperation som kommer att hålla honom borta till nästa månad. Utöver det missade Nashvilles back Adam Wilsby i natt sin femte raka match med en underkroppsskada efter att ha avbrutit mötet med Tampa Bay Lightning den 28 oktober. Detta när Predators föll med 1–3 mot Philadelphia Flyers.

Nu tillkommer ytterligare en svensk på skadelistan inför dubbelmötet i Stockholm.

Filip Hållander skadad – saknades för Pittsburgh i natt

I natt saknades nämligen Filip Hållander på grund av skada när Pittsburgh besegrade Washington Capitals med 5–3. Hållander dras med en underkroppsskada, meddelade Penguins coach Dan Muse inför matchen och räknas som dag-för-dag. Det rapporterar Pittsburgh Hockey Now. Huruvida han riskerar att missa matcherna mot Nashville i Avicii Arena 14 och 16 november är oklart.

Hållander har fått chansen att spela intill Sidney Crosby i Penguins toppkedja sista tiden och har under sin rookiesäsong noterats för fyra poäng (1+3) på 13 matcher. Hållanders första NHL-mål kom mot Los Angeles Kings den 16 oktober. Förra säsongen slutade han tvåa i SHL:s poängliga med Timrå efter att ha svarat för 26 mål och 53 poäng på 51 matcher.

I nuläget är det bara två svenskar som är friska och hela inför NHL Global Series. Det är också de två största stjärnorna – Erik Karlsson i Pittsburgh och Filip Forsberg i Nashville. Pittsburgh kan i teorin få med sig den tidigare HV71- och Leksandsmålvakten Filip Larsson till Sverige som tredjekeeper. Just nu har Penguins nämligen skador på både Tristan Jarry och Joel Blomqvist, vilket innebär att Arturs Silovs och Sergej Murasjov är deras NHL-målvakter medan Larsson är förstavalet för farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton i AHL.

Source: Filip Hållander @ Elite Prospects