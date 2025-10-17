Svenskens jubel – slår in karriärens första NHL-mål

Att avgöra en svår bortamatch med sitt första NHL-mål – det är nog vad drömmar är gjorda av.

Natten till fredag klev nämligen Filip Hållander fram och gjorde just det – när Penguins var i Los Angeles och slog Kings med 4–2.

Filip Hållander firar karriärens första NHL-mål på landsmannen Anton Forsberg. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Ett riktigt, riktigt bra år i Timrå förra säsongen gjorde att Pittsburgh Penguins var tvungna att agera. Det blev ingen fortsättning för den 25-årige Sundsvallskillen i SHL och Timrå, utan Penguins tog över honom igen. Bara två år efter han senaste sejour, som blev tvåårig.

Då gjorde han enbart tre NHL-matcher och inga poäng, i stället gjorde han totalt 61 poäng på 104 matcher i AHL för Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Fullbordade vändningen – hittade in bakom svensken

Nu har han äntligen brutit NHL-nollan i målprotokollet. Efter fyra matcher kom utdelningen i natt mot Los Angeles Kings. I matchen, som gick i Kalifornien, såg Pittsburgh till att vända underläge till seger.

Det var Sidney Crosby som skulle ligga bakom avgörandet. I en poänglös match drog han på sig en utvisning – som sedan ledde till ett mål för Pittsburgh Penguins. Efter ett lysande förarbete av Rikard Rakell kunde Filip Hållander från ett bra läge trycka in pucken bakom svenske Anton Forsberg i mål.

Därmed har han gjort två poäng denna säsong, då han redan hunnit med en assist. Segern var Penguins tredje på fem matcher, och därmed bryter man förlustsviten på två matcher. Efter att ha mött Anaheim Ducks och Los Angeles Kings väntar nu även San Jose Sharks på västkusten innan man åker hem.

Erik Karlsson hade två assist för Penguins i matchen, hans två första poäng för säsongen.

Se målet i videospelaren!

