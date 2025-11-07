Filip Hållander missar nästa veckas NHL Global Series i Stockholm. Under fredagen kom beskedet att 25-åringen drabbats av en blodpropp i ena benet och att han blir borta i minst tre månader.

Filip Hållander missar NHL Global Series efter att ha drabbats av en blodpropp i ena benet. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

En efter en försvinner de, svenskarna som ska delta i nästa veckas NHL Global Series i Stockholm. Efter att Pittsburgh Penguins redan drabbats av ett avbräck då Rickard Rakell tvingas utebli efter en handoperation, kom nästa tunga besked på fredagen.

Efter att ha missat nattens möte med Washington Capitals står det nu klart att inte heller Filip Hållander kommer till spel i Avicii Arena mot Nashville Predators 14 och 16 november. Den tidigare Timråforwarden har drabbats av en blodpropp i en benet och kommer att bli borta från spel i minst tre månader, meddelar Pittsburgh Penguins via sociala medier.

UPDATE: Forward Filip Hallander has been diagnosed with a blood clot in his leg and will miss a minimum of three months.



Hallander will rehab in Pittsburgh with the @penguins medical team and UPMC staff. pic.twitter.com/3NckIo8tdB — Penguins PR (@PenguinsPR) November 7, 2025

Filip Hållander missar NHL Global Series

Innan skadan hade Hållander fått chansen att spela intill Sidney Crosby i Penguins toppkedja och har under sin rookiesäsong noterats för fyra poäng (1+3) på 13 matcher. Hållanders första NHL-mål kom mot Los Angeles Kings den 16 oktober. Förra säsongen slutade han tvåa i SHL:s poängliga med Timrå efter att ha svarat för 26 mål och 53 poäng på 51 matcher.

I motståndarlaget Nashville har backen Adam Wilsby missat fem raka matcher med en underkroppsskada efter att ha avbrutit mötet med Tampa Bay Lightning den 28 oktober.

I nuläget är det bara två svenskar som är friska och hela inför NHL Global Series. Det är också de två största stjärnorna – Erik Karlsson i Pittsburgh och Filip Forsberg i Nashville. Pittsburgh kan i teorin få med sig den tidigare HV71– och Leksandsmålvakten Filip Larsson till Sverige som tredjekeeper. Just nu har Penguins nämligen skador på både Tristan Jarry och Joel Blomqvist, vilket innebär att Arturs Silovs och Sergej Murasjov är deras NHL-målvakter medan Larsson är förstavalet för farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton i AHL.

Source: Filip Hållander @ Elite Prospects