Filip Gustavsson fick göra sin första start i Stanley Cup-slutspelet. Målvakten har fått sitta på bänken till förmån för landsmannen Jesper Wallstedt.

Då blev det ändå en ny förlust med 5-2 för Minnesota Wild.

Filip Gustavsson fick komma in i Stanley Cup-slutspelet.

Foto: AP Photo/David Zalubowski.

Colorado Avalanche ser omutbara ut i slutspelet så här långt. I match ett mot Minnesota vann de ett galet målkalas. Inför det andra mötet i serien valde Wild att byta målvakt. Det blev då en svensk mot en annan.

Jesper Wallstedt har fått förtroendet genom hela slutspelet så här långt. Men till den här matchen valde ledarstaben att starta med Filip Gustavsson. Draget gav däremot inget resultat utan det blev en ny förlust.

— Jag tyckte att ‘Gus’ gav oss en chans att vinna. Skillnaden i matchen var special teams. Det är i grunden där det avgörs. I spel fem mot fem gjorde vi mycket bra i kväll. Special teams måste bli bättre, säger Minnesotas tränare John Hynes till NHL.com.

Filip Gustavsson fick chansen i Stanley Cup-slutspelet

OS-målvakten klev in och fick en tuff start på matchen. Colorado ser som sagt ruskigt bra ut, inte minst offensivt. Redan efter tre minuter kom också ledningsmålet för dem när Martin Necas hittade nät. Kirill Kaprizov kvitterade förvisso bara sex sekunder senare men Gabriel Landeskog återgav sedan ledningen till Avs.

I den andra perioden utökade sedan Nic Roy ledningen till 3-1, ett mål som var den andra aktens enda. Med sju minuter kvar av matchen prickade sedan Nathan MacKinnon in 4-1 i powerplay.

Marcus Johansson reducerade sedan till 4-2 innan Valerij Nitjusjkin stängde matchen med 5-2 i tom kasse.

Filip Gustavsson räddade 18 av 22 skott i förlusten. Nu vänder serien hem till Minnesota och det återstår då att se vem som blir målvaktsvalet för Wild.