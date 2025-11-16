Filip Forsberg fick inte den avslutning på NHL Global Series han hade hoppats på. Men trots den avslutande 0–4-förlusten mot Pittsburgh Penguins lämnar han ett stort avtryck hemma i Leksand. Tillsammans med spelarfackföreningen NHLPA skänkte han utrustning värd runt 200 000 kronor till ungdomspelare i hembygden.

– Hockey blir dyrare och dyrare tyvärr och det är inte lätt för familjer att kunna komma in i hockey, säger Forsberg.

Filip Forsberg träffar ungdomsspelare från Leksand i samband med lördagens öppna träning i Avicii Arena.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

I den första matchen av NHL Global Series i Avicii Arena spelade Filip Forsberg en avgörande roll med sin sena kvittering. Den banade väg för en övertidsseger för hans Nashville Predators.

I söndagens returmöte med Pittsburgh Penguins gick det desto tyngre. Förlust med 0–4 efter att Forsberg själv fått ett mål bortdömt i andra perioden för målvaktsinterference.

– De fick ju tre snabba mål i första perioden så fick vi jaga därifrån och de är ju bra på att försvara sig. Så det var aldrig riktigt den här hettan som vi hade behövt framför mål. Vi skulle få fått in ett mål i andra perioden i powerplay, säger Filip Forsberg.

Nederlaget till trots lämnade Filip Forsberg ett fint avtryck efter sig under besöket i Sverige. Tillsammans med NHLPA och New York Islanders forward Emil Heineman skänkte han utrustning värd runt 200 000 kronor till ungdomshockeyn i Leksand. Dessutom hade han ett helt gäng barn från moderklubben på besök.

– Ja, det var jättekul, säger Filip Forsberg.

– Vi hade väl 60-65 barn som kom från Leksand. De åkte halv sju på morgon från Leksand med buss för att kolla på (lördagens öppna) träning. Vi träffade dem och pratade lite med dem. Vi hade en liten meet & greet som det heter. Sen fick de kolla på Pittsburghs träning och sen var det ner till Fans Zone i Kungsträdgården också. De hade en fullspäckad dag och jättekul att man kunde vara med och bidra med det.

Filip Forsberg: ”Hockey är ju en dyr sport”

Donationen av utrustning är en del av spelarfackföreningens Dreams & Goals-program. På sin webbsida skriver NHLPA att ”detta välgörenhetsinitiativ syftar till att ta bort ekonomiska hinder så att fler barn kan spela hockey”. Det är också något som Filip Forsberg själv brinner för.

– Självklart är det någonting som man vill vara med och kunna bidra med, säger han

– Hockey är ju en dyr sport. blir dyrare och dyrare tyvärr och det är inte lätt för familjer att kunna komma in i hockey. Så det här är ett bra sätt för i alla fall barnen att få prova genom att det finns utrustning tillgänglig hos föreningen för folk som bara vill prova hockey.

Inför avresan tillbaka till Nashville summerar han vistelsen på hemmaplan som en positiv upplevelse, den sura förlusten i den avslutande matchen till trots.

– Det har varit fantastiskt från första steget av planet när vi landade till det som blir sista steget om ett par timmar när vi flyger härifrån. Det har varit en grym resa, säger Forsberg.

– Jag är oerhört tacksam för det. Som grabbarna har tagit sig an det här, det är ändå en utmaning att komma till ett nytt land. Många har aldrig varit i Sverige och någon har till och med aldrig varit i Europa. Så det är ju klart en utmaning med sömn, med att spela matcher, med allt roligt som vi har haft. Jag är väldigt tacksam till hela gänget och till som sagt NHL att vi får den här möjligheten.