Sagoslut för Forsberg: ”Går nästan inte att göra bättre”

Filip Forsberg blev poängräddare för Nashville Predators i Avicii Arena.

Sagoslutet kunde knappt skrivas på ett bättre sätt, menar svenske stjärnan.

– Det går nästan inte att göra det bättre, om jag hade satt det där friläget på övertid hade det nästan blivit för mycket.

Filip Forsberg kunde inte undvika att dra på smilbanden. Foto: Bildbyrån

Det blev ett filmslut på Filip Forsbergs Global Series-match i Avicii Arena. En annars stundtals trist och händelsefattig match slutade på ett sätt som knappt går att skriva.

Filip Forsberg fick kvittera för Nashville Predators med ett jätteavslut med knappa minuten kvar. I förlängningen klev den formsvaga tidigare superstjärnan Steven Stamkos fram och spelade hem två viktiga poäng för Nashville.

På pressträffen var svensken tydligt nöjd med slutet som blev.

– Det går nästan inte att göra det bättre, om jag hade satt det där friläget på övertid hade det nästan blivit för mycket. Tack och lov avslutade han åt oss, sade Forsberg på pressträffen och nickade åt Steven Stamkos som satt bredvid honom.

Du har gjort många viktiga mål i din karriär. hur högt rankar du det här målet i din karriär?

– Alla mål är viktiga och det är roligt att göra mål. Det är lätt att säga att det är en grundseriematch, men det är klart det betyder mycket för mig. Med situationen som laget är i, då är det klart att det väger tungt.

”Levde upp till förväntningarna”

Nashville Predators spelade bra under matchen, men fick såg länge ut att aldrig få hål på Arturs Silovs i Pittsburgh-målet.

Tills Filip Forsberg klev fram med blott 1.10 kvar att spela av matchen.

– Det var fantastiskt roligt, i första perioden var det lite nerver på båda hållen och vi tar över matchen ju längre det går. Tidigare under säsongen har vi kanske vikt av för snabbt och fått ett mål eller två mot oss.

– Men i dag dominerar vi tredje perioden och vi skapar mängder med chanser och det var fantastiskt avslut där när vi fick ett mål där i förlängningen.

Efter Steven Stamkos nätkänning i förlängningen tog Nashville en viktig seger i bottenskiktet av NHL. Forsberg är mer än nöjd med den första Global Series-matchen i Stockholm.

– Det levde upp till förväntningarna och mer därtill. Det ska bli grymt att få spela på söndag igen.