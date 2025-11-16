Nashville förlorade stort – sågas: ”Riktigt blek insats”

Pittsburgh svarade efter sena förlusten senast – och slängde in en orutinerad 21-åring i mål.

På söndagen fick han sin första nolla – när ”Pens” med Erik Karlsson i spetsen vann bekvämt i Avicii Arena.

– Riktigt blek insats av Nashville, säger Niklas Holmgren i Viaplay.

Erik Karlsson och Parker Wotherspoon låg bakom första målet i Pittsburgh Penguins seger.

Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / SH0663

Det var 59 minuter av nästan minimal action sist, innan Filip Forsberg kvitterade för Nashville med minuten kvar. Senare skulle Steven Stamkos avgöra i förlängningen. Men när Global Series skulle avslutas på söndagen i Stockholm fick vi se målen rasa in bakom Juuse Saros.

Framspelad av Erik Karlsson stod Parker Wotherspoon för ett läckert avslut från backposition. Tvåan stod Jevgeinj Malkin för bara åtta minuter in i matchen och Sidney Crosby fyllde ett par minuter senare för 3–0 målet.

”Riktigt blek insats av Nashville”

Då valde Nashville Predators och coachen Andrew Brunette att ta en time out.

Men det var Pittsburghs match. En mållös andra period flöt över i en tredje period i samma tema. Nashville försökte och försökte, men ryske Sergei Murashov spikade igen fullständigt i sin blott andra NHL-match i karriären.

21-åringen såg omöjlig ut att bräcka och Filip Forsbergs Nashville fick lämna isen tomhänta.

Efter den tunga förlusten senast tog Pittsburgh sig i kragen och reser därmed hem med tre poäng till USA, efter att ha tagit en i fredags.

– Riktigt blek insats av Nashville, säger Niklas Holmgren i Viaplay.

Erik Karlsson stod för en bra insats förutom assisten och andrakedjan stod för det mesta av hotet i matchen för Penguins del. Murashov blev matchens första stjärna med sinf örsta nolla i karriären.