Varvar upp inför OS – poäng i sex raka matcher

Han väntas vara en toppspelare för Sverige i OS. Nu har Filip Forsberg också hittat en stark form i NHL med poäng i sex raka matcher.

I natt kom ett nytt mål när Nashville Predators förlorade med 4-1 mot Carolina Hurricanes.

Filip Forsberg visar en stark form just nu.

Foto: Steve Roberts-Imagn Images.

Filip Forsberg är en av våra stora stjärnor i NHL. Nu har han också börjat varva igång ordentligt i NHL, med bara dryga två månader kvar till de olympiska spelen i Italien. På de senaste sex matcherna har det blivit sex mål och poäng i samtliga matcher.

I den senaste omgången stod 31-åringen också för ett hattrick mot St. Louis Blues.

Med formen den senaste tiden trendar han nu mot 37 mål den här säsongen. Totalt har det blivit 15 mål på 33 matcher för Nashville den här hösten. Med det är han den näst bästa svenska målskytten i NHL bakom Leo Carlsson.

Nattens mål var däremot mer av akademiska skäl. Carolina hade full koll på motståndet och gick ifrån till 3-0 efter mål av Jackson Blake, Sebastian Aho och Seth Jarvis. Efter att Filip Forsberg reducerat till 3-1 kom sedan 4-1 i tom kasse av Aho.