Slår till med hattrick – näst bästa svensk någonsin

Filip Forsberg dominerade nattens match mot St. Louis och slog till med ett hattrick i Nashvilles 5–2-seger.

Därmed kliver han upp på andraplatsen på listan över svenskarna med flest hattricks i NHL genom tiderna.

– ”Fil” gjorde saker som ”Fil” gör, säger tränaren Andrew Brunette.

Filip Forsberg briljerade i natt.

Foto: Jeff Curry/Imagn Images/Bildbyrån

Med lite mindre än två månader kvar till OS i Milano har Filip Forsberg varvat igång poängproduktionen.

Forsberg har gjort poäng fem matcher i rad och efter att i Nashvilles 5–2-seger mot St. Louis i natt ha stått för säsongens första hattrick. Han har nu producerat åtta poäng (5+3) under sin poängsvit.

– ”Fil” gjorde saker som ”Fil” gör. Han gav oss en grym start. Vi ville komma ut och sätta tonen direkt och diktera tempot. Han var en stor anledning till att vi kunde göra det, säger tränaren Andrew Brunette till NHL.com.

Gjorde mål efter 27 sekunder

Filip Forsberg öppnade matchens målskytte redan i matchens första byte, då han efter 27 sekunder överlistade Joel Hofer med ett skott över armbågen.

Den svenske stjärnan ordnade därefter 3–1 i powerplay i den andra perioden, innan han fullbordade sitt hattrick med ett mål i tom målbur med drygt fyra minuter kvar att spela av den tredje perioden.

Jämsides med Näslund

Hattricket var Forsbergs elfte i NHL-karriären, vilket gör att han nu kliver upp på en delad andraplats tillsammans med Markus Näslund på listan över svenska spelare med flest hattricks i NHL genom tiderna. Etta på listan är Kent Nilsson med 14.

– Jag tycker att vi gör en stabil match. Vi fick så klart en bra start med det där tidiga målet, det gav oss en liten skjuts, säger Forsberg.

Den 31-årige svensken har nu producerat 25 poäng (14+11) på 32 matcher för Nashville den här säsongen och ligger tvåa i lagets interna poängliga, en poäng efter Ryan O’Reilly.

St. Louis Blues – Nashville Predators 2–5

St. Louis: Dalibor Dvorsky 2 (5).

Nashville: Filip Forsberg 3 (14), Michael Bunting (9), Reid Schaefer (3).



