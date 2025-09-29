Felix Unger Sörum visar att han ska ha en plats i NHL när säsongen börjar.

I natt satte 20-åringen sitt första mål för Carolina Hurricanes under försäsongen.

Felix Unger Sörum jagar en plats i Carolina Hurricanes. Foto: Bildbyrån

20-årige Felix Unger Sörum fortsätter att visa framfötterna i jakten på en NHL-plats hos Carolina Hurricanes. Han imponerade stort både under försäsongen 2023/24 och 2024/25 där han var en av de sista att gallras bort. Nu är ex-leksingen tillbaka på sin naturliga position som ytterforward efter att ha testats som center förra säsongen, och det verkar ha gett resultat.

Nu, med drygt en vecka kvar till NHL-premiären, är Unger Sörum fortsatt med i Carolinas trupp och i natt hittade han även målet. Nashville Predators hade tagit ledningen i försäsongsmatchen mot Carolina Hurricanes men strax efteråt kunde ”Canes” kvittera, tack vare svensken. Han kom i en kontring tillsammans med Eric Robinson och amerikanen spelade över till Unger Sörum som inte gjorde några misstag utan satte dit pucken bakom målvakten Justus Annunen. Det är Felix Unger Sörums första mål under årets försäsong.

Efter målet tog Carolina över matchen mer och kunde vinna med 4-2 sedan Bradly Nadeau blivit tvåmålsskytt. Hurricanes har två matcher kvar att spela på försäsongen innan det är dags för säsongen att dra igång. De ställs mot Florida Panthers under natten mellan måndag och tisdag innan de ställs mot Nashville igen på lördag kväll.

Felix Unger Sörum draftades av Carolina Hurricanes i andrarundan 2023 och imponerade sedan rejält på Carolinas träningsläger innan han återvände till Leksand för säsongen 2023/24. Han gjorde 15 poäng på 35 matcher i SHL och efter säsongen blev ynglingen uttagen i Tre Kronors trupp till Hockey-VM i Tjeckien där han fick spela i två av matcherna. Förra säsongen spelade 20-åringen i AHL med Chicago Wolves och han producerade 20 poäng på 61 matcher. Under JVM i vintras var Unger Sörum en av Sveriges bästa spelare med tio poäng på de sju matcherna.

En annan ung svensk forward som hittade nätet under natten var Jonathan Lekkerimäki. 21-åringen, som blev AHL-mästare förra säsongen, prickade nämligen in ett mål för Vancouver Canucks i försäsongsmatchen mot Edmonton Oilers. Det hjälpte dock föga för Vancouver som förlorade mot Oilers storstjärnor. Leon Draisaitl stod för 2+2 och Connor McDavid för 1+2 när Edmonton vann med 4-3.

I Ottawa Senators match mot New Jersey Devils under natten hade svenskarna framträdande roller. Linus Ullmark vaktade kassen och höll nollan i 2-0-vinsten efter att ha räddat alla skott som han fick på sig. Olle Lycksell bytte NHL-klubb under lågsäsongen då han lämnade Philadelphia Flyers och i stället skrev på för Ottawa. I nattens match klev Lyckell fram och satte spiken i kistan med sitt 2-0-mål i tom kasse för att säkra segern för ”Sens”.

