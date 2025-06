Insidern: Karlsson är öppen för trejd

Efter endast två säsonger i Pittsburgh Penguins kan Erik Karlsson vara på väg bort.

Enligt The Athletics Pierre LeBrun kan NHL-svensken tänka sig att stryka sin klausul för att få igenom en trejd.

Erik Karlsson är öppen för en trejd. Foto: Bildbyrån (montage).

”Flera källor förväntar sig att Erik Karlssons namn kommer att börja figurera på marknaden när general manager Kyle Dubas förbereder en omstrukturering i Pittsburgh.”



Det var inledningen av Frank Seravalli då han nyligen listade de 35 (!) hetaste namnen som kan finnas på trejdmarknaden inför 2025/26.



Den nu 35-årige backen från Landsbro hade just avslutat sin andra raka säsong i Pittsburgh Penguins, och imponerat i 4 Nations Face-Off i februari. Ändå pekades han ut som en spelare att hålla koll på inför en viktig period i hans kontrakt till 2027.



Nu listar The Athletics Pierre LeBrun punkterna som kan påverka om vår svenske backstjärna flyttar på sig igen.

Vilka lag som söker en uppgradering bland sina topp fyra-backar via free agent nästa vecka.

Om Karlsson fortfarande har en lönetaksträff på 10 miljoner dollar under de sista två åren av sitt kontrakt.

Om Karlsson kan tänka sig att gå ifrån sin fullständiga ”no-move-klausul”.

Tajmingen på erbjudanden till Karlsson, som har en bonus på 5 miljoner dollar som ska betalas ut 1 juli.

Insidern: Karlsson öppen för trejd

LeBrun fortätter sedan med att lyfta den där bonusen lite extra. Insidern menar att flera lag säkerligen kan vara intresserade av en trejd efter att summan betalats ut av Penguins, men att svenskens nuvarande klubb troligen lutar mer åt att inte trejda om detta görs.



När det gäller lönetaksträffen menar LeBrun att Karlsson skulle bli mycket attraktiv på marknaden om denna kom ner till 7.5 miljoner dollar, men att Penguins å andra sidan inte verkar vilja ha kvar en del av lönen utan full ersättning.



Slutligen är den kanske mest intressanta inblicken i det hela att Karlsson är öppen för att stryka ”no-move-klausulen” för att få igenom en flytt till en konkurrent. Något som LeBrun uppger att svensken är, i The Athletics artikel – och något som talar för en trejd då backen själv sitter på makten med sin klausul.



Karlssons facit i NHL under 2024/25-säsongen var elva mål och 42 assist. Det hela gav 53 poäng, tre färre än under de första året i Penguins, och långt ifrån de 101 som producerades året dessförinnan under det sista året i San Jose Sharks.



Både Columbus Blue Jackets och Carolina Hurricans har tidigare pekats ut som möjliga destinationer.