Fyra utan visir kvar – NHL-veteranen slutar

Endast fyra spelare utan visir återstår nu i NHL.

Matt Martin avslutar karriären – för att blir ”Special Assistant to the General Manager” i Islanders.

– Jag vande mig vid det, så jag ändrade det aldrig, har Martin tidigare berättat om att spela utan visir.

Under tisdagen kom beskedet. Matt Martin har gjort sin sista hockeymatch och lägger därmed skridskorna på hyllan.



Vid 36 års ålder kommer forwardsveteranen istället att bli ett stöd till New York Islanders General Manager Mathieu Darche. Detta i en roll som ”Special Assistant to the General Manager”. Något NHL-klubben går ut med i samband med beskedet om karriärens slut.



För Martin innebär detta ett nytt kapitel på sidan om isen, men även för NHL innebär det en förändring i en liten detalj.

Fyra spelare utan visir återstår

Under 2024/25-säsongen var Matt Martin endast en av fem spelare i hela den nordamerikanska ligan som fått tillstånd att spela helt utan visir på hjälmen. Detta då NHL och spelarfacket NHLPA bestämde 2013 att visir var ett krav för nya spelare i ligan.



– Om de hade krävt det så skulle jag ha burit det, Jag tog av mig det på grund av den roll jag spelar, och på den tiden bar inte alla som spelade den rollen det. Jag vande mig vid det, så jag ändrade det aldrig, har Martin tidigare berättat 2023, och syftade på att en stor del av hans jobb handlade om att fajtas.



Ryan O’Reilly, Jamie Benn, Zach Bogosian och Ryan Reaves är nu de enda spelarna kvar i NHL som får spela utan ett visir.



Matt Martin avslutar sin karriär med 16 genomförda NHL-säsonger. Under dessa blev det 178 poäng över 987 grundseriematcher, samt 13 på 88 över nio slutspel. 100 kg-pjäsen valdes av New York Islanders i femte rundan av NHL-draften 2008 och gjorde sina första matcher i ligan redan 2009/10. Utöver två år i Toronto Maple Leafs har Martin endast representerat Islanders.