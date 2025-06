NHL-stjärnorna som kan trejdas under sommaren

NHL-marknaden börjar röra på sig rejält nu efter Stanley Cup-finalens slut.

Frank Seravelli är då tillbaka och rankar här de 35 (!) hetaste namnen som kan finnas på trejdmarknaden, varav ett antal svenskar finns med.

Rasmus Andersson, Elias Pettersson, Erik Karlsson och Viktor Arvidsson tar plats på listan.

Klockan tickar. Vi är nu en vecka bort från NHL-draften och närmar oss historiskt sett den största bytesperioden på året – när alla 32 lag är aktiva, inte bara utmanarna som vid trade deadline. Och vi väntar fortfarande på att dammen ska brista – det pratas mycket men händer inte så mycket än, eftersom så många lag sitter i samma båt. Nästan alla försöker förbättra sig, förutom Pittsburgh Penguins, som verkar gå mot att riva ner och bygga om.

Här är därmed 35 spelare som kan trejdas under sommaren:

1. JJ Peterka

Vänsterforward, Buffalo Sabres

Ålder: 23 år

Statistik: 77 matcher, 27 mål, 41 assists, 68 poäng

Kontrakt: RFA

Kommentar: Det finns kanske över huvud taget ingen bättre spelare tillgänglig på sommarens trejdmarknad – särskilt inte någon i Peterkas ålder, 23 år, som redan producerar som en toppspelare. Buffalos pressade general manager Kevyn Adams sade tidigare att han inte tänker byta bort Peterka, men verkar ha insett att det är oundvikligt. Flera lag, så som New York Rangers, New York Islanders, Tampa Bay Lightning, Chicago Blackhawks och Vancouver Canucks med flera, har redan visat ett seriöst intresse men de är inte ensamma. Det verkar som att Buffalo vet om att de åtminstone kan få en nyttig breddspelare i utbyte. Men vad annars finns där ute?

2. Marco Rossi

Center, Minnesota Wild

Ålder: 23 år

Statistik: 82 matcher, 24 mål, 36 assists, 60 poäng

Kontrakt: RFA

Kommentar: Rossi verkar själv ha uttryckt tvivel kring sin framtid i ”The State of Hockey” under en pressträff efter säsongens slut. Då sade han följande om sin framtid: ”Jag vet inte. Vi får se.” Han har gjort sig förtjänt av en rejäl löneökning men frågan är om Wild verkligen vill betala det? Det är en tuff sits då Minnesota behöver centrar men Rossi gled ner till fjärdekedjan under slutspelet i våras. Men Bill Guerins förstaval i draften när han blev general manager skulle kunna inbringa ett högt pris på en marknad med få tillgängliga centrar – kanske kan han få till ett liknande byte som det de gjorde med Kevin Fiala, den senaste RFA-spelaren som de valde att gå vidare ifrån.

3. Bowen Byram

Vänsterback, Buffalo Sabres

Ålder: 24 år

Statistik: 82 matcher, 7 mål, 31 assists, 38 poäng

Kontrakt: RFA

Kommentar: Vad är egentligen planen för Byram i Buffalo? Han var berättigad till förlängning för tio månader sedan, strax efter att han trejdades från Colorado. Men ännu har inget nytt avtal tecknats. Hans agent gick nyligen ut och dementerade ett rykte om att backen ska ha krävt att få trejdas bort från Sabres. Men det finns fortfarande mycket att reda ut kring Byram och hans spel. Han fyller 24 år om några veckor och har just spelat sin första hela säsong med 82 matcher efter att tidigare ha haft flera skadebekymmer. Det är ett stort steg för backen. Sabres fortsätter att jaga en back på marknaden och kanske kan de lösa det i samband med en bytesaffär där Byram går i motsatt riktning.

4. K’Andre Miller

Vänsterback, New York Rangers

Ålder: 25 år

Statistik: 74 matcher, 7 mål, 20 assists, 27 poäng

Kontrakt: RFA

Kommentar: Ett av de största frågetecknen för general manager Chris Drury är hur Rangers defensiv egentligen ska se ut framöver. Det är ingen hemlighet att laget inte har spelet tillräckligt bra försvarsspel framför Igor Sjestjorkin – ett faktum som har varit detsamma med flera olika tränare. Det handlar helt enkelt om spelarmaterialet. Miller är bara 25 år och rör sig både lätt och effektivt på skridskorna vilket gör att han borde vara en del av lösningen. Men samtidigt står han också inför ett rejält lönelyft och ett nytt kontrakt som måste täcka flera UFA-år. Det blir dyrt. De senaste veckorna har det varit mellan tolv och 15 lag som har ringt Rangers och frågat om Miller.

5. Jonathan Marchessault

Högerforward, Nashville Predators

Ålder: 34 år

Statistik: 78 matcher, 21 mål, 35 assists, 56 poäng

Kontrakt: Fyra år kvar, 5,5 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Efter en katastrofal säsong där laget slutade på 28:e plats behöver Predators föryngra truppen, och det illa kvickt. De blev nyligen lite äldre genom att trejda tillbaka 34-årige Erik Haula och då vore det smart att också göra sig av med några äldre spelare som fortsatt har längre avtal. Det sägs att Marchessault vore öppen för att gå vidare efter bara ett år i Nashville. Hans poängproduktion sjönk, precis som hela lagets, då Predators hade stora problem att göra mål. Men han är fullt kapabel att studsa tillbaka med en ny 30-målssäsong och har ett kontrakt med bra lönetaksvärde.

6. Evander Kane

Vänsterforward, Edmonton Oilers

Ålder: 33 år

Statistik: 21 matcher, 6 mål, 6 assists, 12 poäng (slutspelet)

Kontrakt: Ett år kvar, 5,125 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Har Kane spelat ut sin roll i Edmonton? Eller är det helt enkelt bara dags att gå vidare? NHL håller fortfarande på att utreda Oilers användning av långtidsskadelistan i samband med Kanes skada tidigare under säsongen. Samtidigt vill klubben också frigöra lönetaksutrymme. Oavsett vad som sägs eller skrivs om Kane just nu finns det en faktor som inte går att förneka; han är fortfarande en riktigt bra hockeyspelare. Efter att ha missat hela grundserien på grund av flera operationer hittade han ändå ett sätt att vara en bidragande spelare i slutspelet, även om han var lite mer ojämn än vad Oilers hade velat. Han har en ”no trade-lista” på 16 lag men så sent som i mars spekulerades det att han kunde vara tillgänglig på marknaden.

7. Rasmus Andersson

Högerback, Calgary Flames

Ålder: 28 år

Statistik: 81 matcher, 11 mål, 20 assists, 31 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 4,55 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Flames tillsammans med Rasmus Anderssons representanter förväntades nyligen ha startat de inledande kontraktsförhandlingarna för att byta siffror och se vad de båda var villiga att lägga fram. Hur de samtalen gick ska ha avgjort vad som händer härnäst. Kommer de att få något på kroken eller behöva kasta in linan? Även om Andersson hade ett lite sämre år har han fortfarande ett väldigt högt trejdvärde som en högerfattade back som gjorde tvåsiffrigt i antal mål och har en ’edge’ i sitt spel samtidigt som han också har en rimlig löneträff. Flames har inte bråttom och skulle inte heller ha några problem med att behålla honom och vänta ut situationen till trade deadline för att se om hans trejdvärde kan öka ytterligare till dess.

8. Jean-Gabriel Pageau

Center, New York Islanders

Ålder: 32 år

Statistik: 79 matcher, 14 mål, 28 assists, 42 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 5 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Det är otroligt hur fort saker och ting kan ändras i NHL. För bara ett år sedan var sågs Pageau som en spelare som general managern Lou Lamoriello möjligtvis skulle kunna dumpa för att skapa lönetaksutrymme. Men nu? Han hade en stark säsong under en säsong som annars var ganska kämpig för Islanders i stort. Helt plötsligt har Pageau nu fått ett starkt trejdvärde på en centermarknad som i nuläget är väldigt tunn. På UFA-fronten finns det inte många kvar längre då Nelson, Duchene, Donato, Gourde och senast Toews alla har skrivit nya avtal. Om Islanders väljer att behålla båda stjärnorna Mathew Barzal och Bo Horvat, vilket de ser ut att göra, kan de i stället välja att försöka casha in på Pageau och försöka få något i utbyte som kan täcka de andra hålen i laguppställningen.

9. John Gibson

Målvakt, Anaheim Ducks

Ålder: 31 år

Statistik: 29 matcher, 2.77 GAA, 91,2 räddningsprocent

Kontrakt: Två år kvar, 6,4 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Är detta året som en trejd slutligen blir verklighet? Detta är fjärde sommaren i rad som Gibson är tillgänglig på trejdblocket, men den här gången verkar allt peka på att både han och Ducks är redo. Det återstår bara två år på kontraktet och han kommer också från en stark säsong, även om han tappade förstaspaden till Lukas Dostal. Samtidigt är målvaktsmarknaden också väldigt tunn i sommar, där Jake Allen är det stora namnet bland årets free agents. Gibson borde ha mycket kvar i tanken vid 31 års ålder.

10. Charlie Coyle

Center, Colorado Avalanche

Ålder: 33 år

Statistik: 83 matcher, 17 mål, 18 assists, 35 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 5,25 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Förutom Dallas, som har tagit steg för att lösa sin situation genom att trejda bort Mason Marchment, finns det inget annat lag som är i en mer prekär situation mot lönetaket än Colorado Avalanche. De är verkligen på gränsen och har det rejält trångt mitten med Nathan MacKinnon (12,6 miljoner dollar) och Brock Nelson (7,5 miljoner dollar) som sina två första centrar. Innebär det att Coyle, som bara blir tredjecenter med 5,25 miljoner dollar i lön, bara blir en lyxspelare? Många ser det så vilket lade till grund för att Coyles namn har varit ute i trejdrykten. Han är en spelare som Avalanche kan försöka flytta på för att få mer flexibilitet mot lönetaket.

11. Rättigheterna till Isaac Howard

Vänsterforward, Tampa Bay Lightning

Ålder: 21 år

Statistik: 37 matcher (NCAA), 26 mål, 26 assists, 52 poäng

Kontrakt: Inget

Kommentar: Howard vann Hobey Baker Award som den bästa collegespelaren den här säsongen men har inte lyckats komma överens med Lightning om ett NHL-kontrakt. Det gör att båda parterna nu medger att det sannolikt slutar i en trejd. Howard draftades som 31:a spelare i NHL-draften 2022 och tiden börjar då rinna iväg för Tampa Bay. Om han inte skriver på för klubben före 15 augusti 2026 förlorar ”Bolts” hans rättigheter och han blir free agent. Lightning kommer därmed vilja trejda honom redan den här sommaren innan hans potentiella värde börjar minska ju närmare free agency han kommer.

12. Vladimir Tarasenko

Forward, Detroit Red Wings

Ålder: 33 år

Statistik: 80 matcher, 11 mål, 22 assists, 33 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 4,75 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Det har ryktats att Tarasenko inte var helt nöjd med sin situation i Detroit, vilket öppnar för att han kan röra på sig i sommar för att hitta en bättre roll. Hans produktion föll till karriärens lägsta notering – elva mål. Samtidigt gjorde han lika många mål under 43 matcher i Florida och var en del av laget som vann Stanley Cup 2024. När allt stämmer är han fortfarande en av ligans mest naturliga målskyttar.

13. Erik Karlsson

Högerback, Pittsburgh Penguins

Ålder: 34 år

Statistik: 82 matcher, 11 mål, 42 assists, 53 poäng

Kontrakt: Två år kvar, 10 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Flera källor förväntar sig att Erik Karlssons namn kommer att börja figurera på marknaden när general manager Kyle Dubas förbereder en omstrukturering i Pittsburgh. Karlsson har spelat två säsonger i stålstaden, och den senaste var klart bättre. Karlssons lönetaksträff på 10 miljoner dollar är ett hinder, men finns det någon som vill förstärka sitt försvar med en skicklig quarterback? Karlsson visade åter glimtar av gammal storform under 4 Nations Face-Off. Frågan är hur mycket av lönen som Penguins skulle kunna tänka sig att behålla för att få till en trejd?

14. Bryan Rust

Högerforward, Pittsburgh Penguins

Ålder: 33 år

Statistik: 71 matcher, 31 mål, 34 assists, 65 poäng

Kontrakt: Tre år kvar, 5,125 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Det finns inga tvivel om att Rust har levt upp till, eller till och med överträffat förväntningarna efter att han skrev sitt senaste kontrakt. Medan resten av laget gick tungt satte Rust personbästa i mål, assist och poäng den gångna säsongen. Penguins är ett av få lag i NHL som är öppna för att montera ner laget och bygga långsiktigt snarare än kortsiktigt. Är det då inte logiskt för GM Kyle Dubas att försöka flytta på Rust nu för att maximera värdet? Det finns helt klart intresse från andra lag. Hans trade-skydd upphör den 30 juni.

15. Mattias Samuelsson

Back, Buffalo Sabres

Ålder: 25 år

Statistik: 62 matcher, 4 mål, 10 assists, 14 poäng

Kontrakt: Fem år kvar, 4,29 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Detta är en het potatis i Buffalo. Samuelsson är bara två år in på hans stora kontrakt värt 30 miljoner dollar (cirka 285 miljoner kronor), ett kontrakt som var en stor chansning av general managern Kevyn Adams som hoppades att Samuelsson skulle vara en topp fyra-back fram till 2030. Men det har inte fungerat alls så här långt. Samuelsson snittar nu under 20 minuters istid per match samtidigt som Sabres har haft stora problem att försvara som ett lag. Han har därmed lyfts fram som en potentiell kandidat att bli utköpt då han fortfarande är under 26 år gammal och bara skulle kosta cirka 700 000 dollar i lönetaksutrymme för de kommande tio säsongerna. Samtidigt skulle Sabres också spara över 14 miljoner dollar i rena lönekostnader. Det enda som vore bättre än att köpa ut honom direkt är att se om det kan finnas något intresse för honom på trejd-marknaden först.

16. Connor Murphy

Högerback, Chicago Blackhawks

Ålder: 32 år

Statistik: 68 matcher, 2 mål, 17 assists, 19 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 4,4 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Helt plötsligt har Blackhawks för många backar. Det kan till och med bli ännu fler om Matt Schaefer på något sätt faller till tredjevalet i draften. Med Alex Vlasic, Sam Rinzel och Artiom Levshunov som tänkta nyckelpjäser på blålinjen för den överskådliga framtid, kan Murphy mycket väl vara på väg bort. Han är en stabil och pålitlig veteran som spelar fysiskt – och hans kontrakt är idealiskt för en trejd.

17. Samuel Girard

Back, Colorado Avalanche

Ålder: 27 år

Statistik: 73 matcher, 3 mål, 21 assists, 24 poäng

Kontrakt: Två år kvar, 5 miljoner dollar i årslön

Kommentar: De senaste tre åren har Avalanche haft flera samtal med Girard gällande potentiella trejder. De flesta lagen har inte vågat slå till då de inte vill ha mer än en kortväxt back i sitt lag och för Avalanche innebär det att Girard hamnar i kläm. Det luriga i det hela är att ”Avs” hade problem med djupet i sin backsida den här säsongen, framför allt i sitt tredje backpar. De har därför en hel del jobb att göra för att få en mer komplett backsida, samtidigt som de har väldigt lite lönetaksutrymme.

18. Matias Maccelli

Vänsterforward, Utah Mammoth

Ålder: 24 år

Statistik: 55 matcher, 8 mål, 10 assists, 18 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 3,425 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Det har gått fort åt fel håll för Maccelli. Han fick ett tidigt genombrott genom att göra 49 poäng på 64 matcher i sin rookie-säsong i NHL och förbättrades sedan till 17 mål och 57 poäng under sin andra säsong. Men i fjol, när ”Yotes” flyttade till Utah, gick det inte lika bra. Han var mycket i periferin i Mammoths laguppställning och var petad under perioder av säsongen. Mammoth överväger därför sina alternativ gällande finländaren.

19. Viktor Arvidsson

Högerforward, Edmonton Oilers

Ålder: 32 år

Statistik: 67 matcher, 15 mål, 12 assists, 27 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 4 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Detta kan vara en sådan situation då det är bäst för båda parter att gå vidare. Oilers kommer garanterat att försöka flytta på Viktor Arvidsson, som blev överflödig under slutspelet, och han har även en lönetaksträff nästa säsong som är för dyr för Oilers. Men när Arvidsson nu går in i sitt sista år på kontraktet, kanske det också är bäst för honom att komma till en plats där han får en bättre chans till istid.

20. Morgan Rielly

Vänsterback, Toronto Maple Leafs

Ålder: 31 år

Statistik: 82 matcher, 7 mål, 34 assists, 41 poäng

Kontrakt: Fem år kvar, 7,5 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Leafs behöver en pucktransportör på blålinjen – någon som kan ta dem ur trångmål och sätta igång spelet på ett effektivt sätt. Rielly är inte den spelaren längre. Han har faktiskt varit en godkänd slutspelsspelare, något överraskande, men han är inte längre en effektiv quarterback i powerplay och visade tydliga tecken på att tappa fart den här säsongen. Borde Leafs försöka agera innan kontraktet blir en börda?

21. Carson Soucy

Back, New York Rangers

Ålder: 30 år

Statistik: 75 matcher, 4 mål, 9 assists, 13 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 3,25 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Soucy har agerat bytesmål tidigare också sent som i mars gick han med på att häva sin ”no trade-klausul” för att gå från Vancouver till New York. Men han fick dock mindre istid i Rangers än vad han hade fått i Canucks. Hans ”no trade-klausul” gäller fortfarande fram till 1 juli så Soucy kommer att ha en hel del att säga till om gällande vad som händer närnäst.

22. Jamie Oleksiak

Back, Seattle Kraken

Ålder: 32 år

Statistik: 82 matcher, 4 mål, 13 assists, 17 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 4,6 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Jason Botterills era i Seattle har inletts, och det blir intressant att se hur han kommer att forma om Kraken. En av de mest akuta frågorna han har att ta ställning till är vad han ska göra med en spelare som Oleksiak. Han är aktuell att skriva ett nytt kontrakt från och med 1 juli, men är också på väg in i en ålder som kanske inte passar in i Seattles långsiktiga plan. Det pekar mot en möjlig trejd – men det behöver inte ske redan i sommar utan han kan mycket väl bli ett kap vid trade deadline.

23. Ilja Ljubusjkin

Back, Dallas Stars

Ålder: 31 år

Statistik: 80 matcher, 1 mål, 13 assists, 14 poäng

Kontrakt: Två år kvar, 3,25 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Ett av misstagen som general managern Jim Nill gjorde förra året var att ge både höga löner och långa kontrakt till både Ljubusjkin och Dumba för att försöka stärka högersidan av försvaret. Det föll inte väl ut och i stället fick Stars försöka reparera misstagen genom att addera Cody Ceci vid trade deadline, men det räckte inte heller. Nu är Stars “cap hell” och försöker göra sig av med både Dumba och Ljubusjkin. Kanske är det bästa alternativet att köpa ut Matt Dumba, men frågan är vad de kan få i utbyte mot Ljubusjkin i en trejd? Och vem skulle de kunna plocka in för att ersätta honom och stärka upp försvaret?

24. Elvis Merzlikins

Målvakt, Columbus Blue Jackets

Ålder: 31 år

Statistik: 53 matcher, 3,18 GAA, 89,2 räddningsprocent, 1 nolla

Kontrakt: Två år kvar, 5,4 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Är Blue Jackets på väg att göra en förändring mellan stolparna? När man ser tillbaka på Columbus säsong var det inte offensiven (åttonde flest mål i ligan) som fällde dem, utan försvaret. De släppte in exakt lika många mål som de gjorde framåt – och slutade på 25:e plats i insläppta mål. En del av skulden ligger på försvarsspelet framför Merzlikins, men en annan del ligger på honom själv. Han har en lista med tio lag han kan vägra att trejdas till.

25. Noah Dobson

Högerback, New York Islanders

Ålder: 25 år

Statistik: 71 matcher, 10 mål, 29 assists, 39 poäng

Kontrakt: RFA

Kommentar: Islanders gröna general manager Mathieu Darche kastas rakt in i hetluften och måste direkt fatta ett stort beslut gällande Dobson. Islanders har förstavalet i draften, vilket sannolikt betyder att Matthew Schaefer kommer ansluta till laget. Kommer Darche då samtidigt vilja betala dyrt för att behålla Dobson, som gjorde 70 poäng för bara något år sedan? Han spelar väldigt mycket, har en klar offensiv uppsida och passar in i klubbens åldersstruktur, men han kan samtidigt vara lite väl ojämn samt har ett väldigt stort trejdvärde. Dobson ska initialt ha frågat om elva miljoner dollar per säsong, men han kommer garanterat att få en klart lägre lön i sitt nya avtal. Frågan är bara om hans nästa avtal är med Islanders?

26. Lukas Reichel

Forward, Chicago Blackhawks

Ålder: 23 år

Statistik: 70 matcher, 8 mål, 14 assists, 22 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, $1,2 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Fart finns i överflöd. Men det finns också mycket kvar att lära – och önskemål om mer jämnhet. Det finns stunder när man ser Reichel spela och inte kan förstå varför han inte lyckats få ihop det på NHL-nivå kväll efter kväll. Han har fantastiska egenskaper och skulle kunna bli en idealisk pusselbit för Chicago. Men sedan finns det matcher då man knappt märker om han ens var med i laguppställningen. Han kommer inte kosta mycket och är fortfarande relativt ung. Något lag borde kunna locka fram potentialen ur honom.

27. Pavel Zacha / Morgan Geekie

Center/Vänsterforward, Boston Bruins

Ålder: 28 år

Statistik: 81 matcher, 14 mål, 33 assists, 47 poäng

Kontrakt: Två år kvar, 4,75 miljoner dollar i årslön

Kommentar: På det stora hela har Zacha gjort ungefär allt Bruins kunde ha hoppats på sedan bytet med Erik Haula. Han har nosat på 60 poäng två gånger och spelat stabilt som center när det behövts. Geekie, å sin sida, fick sitt stora genombrott med 33 mål och nästan en fördubbling av sitt tidigare personbästa. Och han kommer att behöva betalas. Boston går mot en sommar av förändring. De måste fatta beslut om vilka spelare de ska behålla – och eftersom båda har positivt värde i förhållande till lönetak, kan de ha rejält marknadsvärde.

28. David Kämpf

Center, Toronto Maple Leafs

Ålder: 30 år

Statistik: 59 matcher, 5 mål, 8 assists, 13 poäng

Kontrakt: Två år kvar, 2,4 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Efter en skada mot slutet av säsongen föll Kämpf ur bilden helt, och coachen Craig Berube valde att lämna honom utanför laguppställningen under större delen av Stanley Cup-slutspelet. Nu återstår två år på ett kontrakt som inte är direkt problematiskt, men kanske ändå inte optimalt för Leafs. Han är en nyttig och arbetsvillig rollspelare, så Toronto borde kunna hitta ett lag som vill ta över honom.

29. Damon Severson

Back, Columbus Blue Jackets

Ålder: 30 år

Statistik: 70 matcher, 6 mål, 19 assists, 25 poäng

Kontrakt: Sex år kvar, 6,25 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Detta är lite av en överraskning, med tanke på att det är en spelare med sex år kvar på sitt kontrakt. Han har också en komplett ”no trade-klausul” och kan stoppa vilken trejd som helst. Men trots detta har Seversons namn ändå dykt upp i trejd-diskussioner. Om man ser till det stora hela, med ett lönetakt som konstant ökar, är hans årslön rimlig och kommer bara att se bättre och bättre ut de kommande säsongerna. Det som dock kan avskräcka lag är kontraktslängden. Oavsett är den stora frågan vad Blue Jackets egentligen planerar om till och med Severson kan offras.

30. Thatcher Demko

Målvakt, Vancouver Canucks

Ålder: 29 år

Statistik: 23 matcher, 2,90 GAA, 88,9 räddningsprocent, 1 nolla

Kontrakt: Ett år kvar, 5 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Canucks står inför ett intressant dilemma. De har en skicklig målvakt och ansiktsfigur för organisationen som brottas med en besvärlig skada. Demko kämpade sig igenom den, presterade hyfsade siffror och såg riktigt bra ut vissa kvällar. Men samtidigt har Vancouver nyligen förlängt med Kevin Lankinen i fem år. Och Demkos kontrakt löper ut nästa sommar. Kommer de då att försöka trejda honom? Eller gillar de sin målvaktsduo? Demko verkade vara mycket lojal mot coachen Rick Tocchet – och man undrar då om en återförening i Philadelphia kan vara på tapeten.

31. Nick Leddy

Back, St. Louis Blues

Ålder: 34 år

Statistik: 31 matcher, 2 mål, 3 assists, 5 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 4 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Blues general manager Doug Armstrong har aldrig valt att köpta ut en spelare under sin tid i klubben. Det lär innebära att han i stället försöka byta bort Leddy den här sommaren. Backens spel försämrades kraftigt den senaste säsongen och han fick väldigt lite istid samt begränsades till bara 31 matcher. För rätt lag, som har gott om lönetaksutrymme, kan Leddy vara en logisk spelare att plocka in för att hjälpa yngre backar att utvecklas då veteranen bara har ett år kvar på sitt kontrakt.

32. Martin Nečas

Högerforward, Colorado Avalanche

Ålder: 26 år

Statistik: 79 matcher, 27 mål, 56 assists, 83 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 6,5 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Och bara så där är Avalanche nu tillbaka i exakt samma situation med spelaren som de fick i utbyte mot Mikko Rantanen, som de var med Rantanen för ett år sedan. En kvalitetsspelare som behöver ett nytt kontrakt och det kommer att bli dyrt. ”Vad ska vi betala honom?”. Rykten kring ligan säger att Martin Necas kanske inte skulle skriva på för nio miljoner dollar per säsong just nu, då han hoppas ha en ny säsong där han snittar över en poäng per match. Och om Necas inte accepterar en lön på nio miljoner dollar, hade det inte då bara varit bättre att ha behållit Rantanen och gett honom en lön mellan tolv till 12,5 miljoner dollar i stället?

33. Rättigheterna till Mitch Marner

Högerforward, Toronto Maple Leafs

Ålder: 28 år

Statistik: 81 matcher, 27 mål, 75 assists, 102 poäng

Kontrakt: UFA

Kommentar: Ingen av parterna verkar vara villig att underlätta situationen för den andra just nu och det har blivit en kylig relation mellan Toronto och Marner. Det kan dock vara nyttigt för båda parter att komma tillsammans och försöka lösa någonting innan free agency. Mitch Marner skulle kunna skippa marknaden, hamna i en miljö som han föredrar samt skriva ett åttaårskontrakt, i stället för bara sju år som han begränsas till som free agent. Samtidigt hade Toronto kunnat få något i utbyte för att släppa Marner, kanske till och få ett draftval i andrarundan. Det vore såklart ingen ”game-changer”, men det skulle kunna vara något positivt.

34. Jason Robertson

Vänsterforward, Dallas Stars

Ålder: 25 år

Statistik: 82 matcher, 35 mål, 45 assists, 80 poäng

Kontrakt: Ett år kvar, 7,75 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Dallas Stars behöver fatta flera beslut under sommaren som kan komma att skifta vilken riktning som klubben är på väg i. Är Robertson då verkligen en bärande spelare inför framtiden? Eller en spelare som de kan leva utan? Hans säsong var upp och ner och hans svaga första halva kostade en plats i USA:s lag till 4 Nations. Under andra halvan var han dock en av de bästa spelarna i ligan med 28 mål och 57 poäng på 48 matcher. Men i ett lag som har begränsat med lönetaksutrymme och flera tomma platser att fylla, vad skulle då nästa kontrakt kosta? Och är Stars ens villiga att möta hans lönekrav? Spelare som Robertson växer inte på träd.

35. Elias Pettersson

Center, Vancouver Canucks

Ålder: 26 år

Statistik: 64 matcher, 15 mål, 30 assists, 45 poäng

Kontrakt: Sju år kvar, 11,6 miljoner dollar i årslön

Kommentar: Det här är en avgörande sommar för Elias Pettersson, oavsett om han spelar i Vancouver till hösten eller någon annanstans. Han säger att en skada sabbade fjolårets sommarträning, medan Canucks har varit tydliga med sin besvikelse över hur han såg ut när han kom till träningslägret. Med en fullständig no-trade-klausul som träder i kraft den 1 juli, kommer Vancouver att känna av marknaden innan dess? Kommer de försöka bryta med honom? Eller väljer de att chansa och hoppas att han studsar tillbaka till den nivå han höll för två säsonger sedan?